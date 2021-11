Oana Roman, victima unei fraude. Imaginea vedetei a fost furată. Cum o folosesc hoții

Vedeta a primit mai multe mesaje din partea internauților, care i-au scris că face reclamă la pastile pentru slăbit, fiind șocată de această situație.

Fiica fostului premier Petre Roman susține că imaginea i-a fost furată. Hoții se folosesc de fotografiile sale pentru a vinde anumite produse și din păcate nu e singura în această situație.

Soția lui Marius Elisei nu are de gând să lase lucrurile așa și deja a apelat la avocați pentru a-și face dreptate. Oana Roman este dispusă să meargă până-n pânzele albe.

ADVERTISEMENT

Oana Roman, identitate furată de hoți. Cum fac bani de pe urma vedetei

„Nu sunt singura în această situație, privește mai multe persoane publice. Este o firmă care vinde pastille de slăbit și care-și fac reclacă cu mine, poze și interviuri.

Au pus o poză cu mine, în care eu eram cu o sticlă de ceai și au scos-o și au pus o cutie de pastile. Oamenii trebuie să înțeleagă că eu nu fac reclamă la chestia asta, este o escrocherie cap-coadă.

ADVERTISEMENT

Am luat legătura cu avocații mei, am făcut o comandă ca să văd de la ce firmă vine, am căutat firma, răspunde o femeie de la call-center, dar au un răspuns standard, este imposibil să o găsești.

Este o înșelătorie absolut îngrozitoare, voiam să dau de ei, dar nu ai cum, au firme fantomă. Nu e amuzant, este periculos, nu e ok”, a dezvăluit Oana Roman în cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, de la .

ADVERTISEMENT

Oana Roman, radicală legat de situația prin care trece

Lucrurile nu vor rămâne nepedepsite, spune șatena, care cu ajutorul avocaților speră să-i găsească pe cei vinovați și să-i bage în spatele gratiilor. vrea ca cei răspunzători să plătească.

„Sunt oameni care cred că eu fac reclama asta și cumpără. Îmi scriu doamne, fete. Eu le-am zis că dacă nu apare pe paginile mele înseamnă că reclama nu este pe bune, dacă nu, nu.

ADVERTISEMENT

Oamenii care fac chestia asta trebuie să fie la pușcărie pentru că e o invenție totul”, a mai spus Oana Roman, în cadrul aceleiași emisiuni TV.

Printre persoanele publice a căror imagine a mai fost furată în același scop se mai numără Teo Trandafir. Impostorul cerea bani pentru a ajuta copii, dar totul era numai o escrocherie.