Video. Oana Rotariu, supraviețuitoare a tragediei din Colectiv: „Am căutat pe Google cum să mă omor”

Oana Rotariu se numără printre victimele tragicului incendiu izbucnit în clubul Colectiv, în anul 2015. Tânăra, care ieșise în oraș pentru a sărbători finalizarea unor examene, a trecut prin momente cumplite și recunoaște că și-a dorit să-și pună capăt zilelor.

Cu toate acestea, Oana Rotariu a învățat să se adapteze noii vieți și spune că acum are chiar mai multă încredere în sine decât înainte de accident.

Oana Rotariu, încearcă să vadă partea pozitivă a lucrurilor

Supraviețuitoarea Colectiv se străduiește acum să se bucure de micile plăceri ale vieții. E mulțumită de faptul că poate ieși în oraș cu prietenele sau că își poate găti mâncarea favorită. În emisiunea Vorbește lumea, de la Pro Tv, Oana Rotariu a povestit cum s-a adaptat la noua viață de după teribilul accident.

Chiar dacă a fost pe punctul de a-și pierde viața, iar flăcările i-au provocat arsuri care i-au schimbat pentru totdeauna aspectul fizic, Oana Rotariu spune că aceste lucruri au ajutat-o să evolueze foarte mult în plan personal și să se bucure de moment.

„Nu regret că s-a întâmplat accidentul, din mai multe perspective. Accidentul pentru mine, să fie clar. Adică, morțile celor dragi nouă și așa mai departe…e o durere pe care nici nu pot să o descriu în cuvinte. Dar asta mi-a fost dat să trăiesc. Ce să regret ceva ce nu pot să schimb?

Nu m-am întrebat de ce mi s-a întâmplat mie. N-am avut curiozitatea să aflu de ce a trebuit să ajung eu în seara aia. Că, sinceră să fiu, a fost o ieșire spontană.”, a povestit supraviețuitoarea Colectiv.

„Am căutat pe Google cum să mă omor”

Până a ajuns să depășească momentele dificile, Oana Rotariu a fost nevoită să treacă prin mai multe etape. Cea mai importantă și cea mai grea, din punctul său de vedere, a fost aceea în care și-a dorit să moară. Tânăra afirmă că cineva care nu mai simte nimic, nu are cum să-și dorească să trăiască.

durerea cea mai mare a intervenit atunci când, din cauza șocului, nu a fost capabilă să mai perceapă niciun fel de emoție. Pentru a depăși acest prag, a fost nevoie să își permită să simtă durerea.

„Eu o să fiu sinceră. N-am zis niciodată că am trecut repede peste. Am căutat pe Google cum să mă omor. M-am uitat, mi-am dat seama că eu nu fac așa ceva. Erau așa de multe variante, încât îmi venea să zic ‘Moduri stupide în care poți să mori’.

Și am zis ‘Nu mersi. Am avut un mod stupid, am trecut prin el, hai să trec mai departe’. Și am început să vorbesc, în spital am vorbit cu psihiatrii și ulterior cu psihologi. Este atât de important să avem grijă de sănătatea noastră mentală.”, a mărturisit Oana Rotariu.

„Asistenții din spital ne aduceau bere”

Pentru a trece de momentele grele din spital, în care erau vulnerabile și nu se puteau îngriji singure, victimelor incendiului, asistenții medicali le aduceau alcool. În acele momente, Oana Rotariu se gândea la viitor și încerca să găsească soluții pentru a trece peste traume.

„Asistenții ne aduceau, recunosc, bere, să bem. Ne strângeam în salonul unui coleg, să vorbim, și pe urmă când ajungeam în cameră, stăteam noi cu gândurile noastre. Stăteam cu mine și mă gândeam ce aș putea să fac pe viitor. Obsesia mea cea mai mare era părul. Nu degetele tăiate, nu faptul că nu puteam să merg.”, și-a amintit supraviețuitoarea Colectiv.

Oana Rotariu a făcut pași mici pentru recuperare și a ajuns să aibă încredere în ea. Din cauza arsurilor suferite la nivelul feței și a operațiilor de reconstrucție, pielea sa a căpătat un aspect îmbătrânit. Astfel, tânăra a făcut cursuri de machiaj, pentru a ști cum să-și pună trăsăturile în valoare.

„Gura și bărbia sunt singurele locuri în care eu nu am grefe de piele.”, a completat victima Colectiv.