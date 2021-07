Oana Sârbu, dezvăluiri despre coșmarul COVID-19: ”Sperietura a fost mare”

Oana Sârbu a explicat la Prima TV că de-a lungul pandemiei de coronavirus a fost foarte atentă să se protejeze. Cu toate acestea, câteva minute în care a renunțat să protecția recomandată de medici au fost hotărâtoare, iar ea s-a îmbolnăvit.

Oana Sârbu a făcut coronavirus

”Am fost atât de precaută și de înfricoșată în perioada asta. Nu m-au interesat părerea și impresia nimănui. Am ascultat doar sfaturile a doi doctori care au apărut la tv și în care am încredere”, spunea, la Prima TV, Oana Sârbu.

Cu toate acestea, câteva momente în care a lăsat garda jos au fost și cele în care s-a îmbolnăvit, forma bolii fiind una moderat spre severă.

”La un an însă și ceva după ce am dat masca la o parte, am fost la o filmare pentru Paște, unde nimeni nu purta mască. 12 minute atât am dat masca jos într-o pauză și asta a fost”, a povestit Oana Sîrbu, pentru sursa citată.

Oana Sârbu, speriată de boală

Îmbolnăvită de coronavirus, trecea prin momente cât se poate de dificile, mai ales că simptomatologia bolii a lovit-o din plin, lucru care a făcut-o să se sperie foarte tare.

„La cinci zile au început simptomele. Sperietura a fost mare. Am tras o spaimă mare! Am avut febră, am făcut și o radiografie la plămâni. Am ieșit pozitivă. Am stat departe de copil, de tatăl meu. Sper să nu se mai repete”, a mai spus Oana Sârbu, actrița care făcea senzație, cu mulți ani în urmă, în filmul Liceenii.

Oana Sârbu a avut un an dificil: ”Anul trecut a măturat un val de oameni dragi din familia mea”

Oana Sârbu a avut, așa cum a dezvăluit chiar ea, un an cât se poate de dificil în plan personal, tragediile din viața actriței fiind destul de multe pentru a o face să verse adeseori lacrimi amare.

„Am rămas doar cu tata. Anul trecut a măturat un val de oameni dragi din familia mea, toți trecuți de a doua tinerețe. Am rămas doar ramura tânără din familia noastră.

Eu am fost foarte apropiată de ai mei pe tot parcursul vieții. Am fost extrem de legată de ei, chiar dacă tata nu ar fi vrut să fac meseria asta. Știa cât de greu este. Dar asta nu m-a împiedicat să nu am o relație foarte bună cu ei. Eu și cu fratele meu am încercat să le umplem sufletele cu bucurie. Am încercat să o pun pe picioare pe mama, dar nu s-a mai putut. Se apropia de 87 de ani”, a mai spus Oana Sârbu pentru sursa citată.

Oana Sârbu, o mămică fericită

la 53 de ani, are un băiețel de 12 ani, cel care reușește, de fiecare dată, să o facă pe actriță să zâmbească. De altfel, povestea de curând actrița, chiar de ziua ei de naștere, Alexandru i-a făcut o surpriză uriașă.

„El a apucat să-mi dea cadoul. A scos niște bănuți din pușculiță, am mers la un magazin din cartierul unde locuim și m-a rugat să-mi aleg ceva ce-mi place. A pus și de o ciocolată neagră pentru că știe că sunt înnebunită după ciocolata neagră. Mi-a făcut și un desen. Am dosare întregi cu desenele lui. (…) Mi-a desenat o inimioară și flori, mi-a făcut dedicații. O să știe să își cucerească foarte frumos iubita când o să fie puțin mai mare pentru că e foarte romantic”, povestea Oana Sârbu în emisiunea „Vorbește lumea” de la Pro TV.