Oana Sârbu, pe aceeași scenă cu tatăl ei. Cine este Romulus Sârbu și ce proiect au cei doi

Vedeta va avea peste puțin timp o apariție extrem de rară alături de tatăl ei, comedianul Romulus Sârbu, cel care i-a transmis în copilărie pasiunea pentru această meserie.

Renumita va urca pe scenă alături de figura paternă, care a ajuns la vârsta de 86 de ani. Cei doi au un proiect împreună. Mai exact, este vorba de spectacolul „Galele Savoy”.

Spectacolul în care Oana Sârbu va apărea alături de tatăl ei, Romulus, va putea fi văzut la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, acolo, unde de altfel, actorul și-a făcut debutul.

Cine este tatăl Oanei Sârbu. Actrița și părintele ei, Romulus Sârbu, au un proiect împreună

Proiectul se va desfășura pe 30 octombrie 2021 și este regizat de Vasile Muraru și Valentina Fătu. Romulus Sârbu va susține un moment în memoria marelui Nicu Constantin, alături de fostul său coleg de scenă, Anton Nicolae.

Acesta este al doilea proiect în care Oana Sârbu urcă pe aceeași scenă alături de părintele ei, după ce în anul 2015 au apărut la „Te cunosc de undeva!”, de la Antena 1.

La momentul respectiv artista a intrat în pielea personajului Gică Petrescu, în clipa în care a pășit pe scenă fiind întâmpinată de părintele ei, care l-a interpretat pe Romică.

Filmarea a fost una inedită, asta pentru că actrița apare extrem de rar în compania lui Romulus Sârbu, despre care are numai cuvinte de laudă.

Oana Sârbu, cuvinte de laudă despre familia sa

Oana Sârbu are o relație foarte specială cu familia sa. susține că mama sa este în continuare tânără în ciuda vârstei înaintate pe care o are.

De asemenea, actrița are numai cuvinte de laudă pentru cei dragi, având amintiri foarte frumoase din perioada copilăriei. La fel și despre tatăl ei, Romulus Sârbu.

„Am stat o oră și jumătate să mă mângâie mama (86 de ani) pe mână. Mama n-are nici un rid, nici pe frunte, nici pe obraji, am privit-o mai atent ca oricând. Am stat să mă-ntrebe din când în când ce fac de am mâinile așa de catifelate și unde e Alex (fiul artistei – n.r.).

Doar am stat cu ei în bucătărie: n-am mai cumpărat nimic, n-am mai dereticat, nu i-am mai certat… Am ascultat, zâmbit, lăcrimat (în mine), privit, am încercat să-mi amintesc tot felul de lucruri atât de îndepărtate.

Oricum, mă trezesc și mă culc cu copilăria alături de ei, în gând și în suflet. Ca să-mi treacă sentimentul că îi văd tot mai micuți de la zi la zi. Mama și tata (84 de ani) sunt împreună de la 17 ani (de 69 de ani – n.r.).

Ciudat sentiment. Tata: «Mă suni când ajungi acasă, da?». Of, toate simțurile se pierd, doar emoția puternică, nu. Aș mai fi stat cu ei. I-aș fi băgat în mine, să-i port într-un buzunar peste tot”, spunea vedeta în urmă cu ceva vreme, notează .