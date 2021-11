Oana şi Viorel Lis, infectaţi cu COVID. În ce stare ar fi cei doi

Oana și Viorel Lis sunt infectați cu COVID-19. Fostul primar al Capitalei ar fi ajuns la spital, unde primește un tratament pentru infecția cu virusul SARS – CoV – 2.

Viorel Lis are mai multe probleme de sănătate, astfel că ultimul an a fost greu pentru acesta, dar și pentru Oana Lis. Fostul edil a petrecut mai mult timp acasă în ultimul an.

Oana şi Viorel Lis, infectaţi cu COVID. Primele informații despre starea celor doi

au fost diagnosticați cu COVID-19. Cei doi ar fi ajuns la Institutul de Boli Infecțioase „Mate Balș”, potrivit .

Fostul primar ar fi fost internat la spital și ar avea plămânii afectați în proporție de 5%, conform aceleiași surse. Viorel Lis este letargic, iar medicii i-ar administra remdesivir.

Soția fostului edil al Capitalei se află acasă, unde urmează un tratament pentru infecția cu coronavirus.

Viorel Lis a fost vaccinat anti-COVID în primăvară, cu serul de la Pfizer.

Oana Lis, despre problemele de sănătate ale soțului ei

În urmă cu câteva luni, Oana Lis a vorbit despre cu care se confruntă Viorel Lis. Soția fostului primar spunea, în cadrul unei emisiuni, că acesta a fost afectat de sedentarism din cauza faptului că a petrecut foarte mult timp în casă în ultimul an.

Sedentarismul i-a afectat lui Viorel Lis problemele pe care le avea deja, după cum a dezvăluit soția lui. Aceasta spunea, în septembrie, că partenerul ei nu mai poate merge bine.

„Se plimbă săracul prin pat, prin sufragerie. E complicat, de când cu pandemia s-au accentuat problemele de sănătate, au apărut altele noi.

Nu mai poate să mai meargă bine din cauza sedentarismului că a stat mai mult în pat și totul se complică, nu credeam că o să fie așa greu, bătrânețea este destul de grea”, a declarat Oana Lis la Antena Stars.

Acum câteva luni, fostul edil a suferit o operație de colecist. Medicii au spus că acesta nu mai avea șanse la viață dacă nu s-ar fi intervenit în scurt timp.

Oana Lis s-a asigurat întotdeauna că soțului ei îi este bine și a fost alături de el în tot acest timp. Blondina a avut grijă ca fostul edil să primească cele mai bune tratamente pentru problemele sale.