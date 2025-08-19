Oana Țoiu, gafe pe bandă rulantă într-o emisiune TV. I-a greşit numele preşedintelui Ucrainei de nenumărate ori

Ministra de externe, Oana Țoiu, a făcut o mulțime de gafe în direct la o emisiune TV. Oficialul din Guvernul Bolojan a fost prezentă în platoul emisiunii „Culoarele Puterii” din 17 august, în cadrul căreia a făcut mai multe greșeli de exprimare, chiar și atunci când a vorbit despre președintele Ucrainei.

Oana Țoiu, gafe pe bandă rulantă într-o emisiune TV

Deși numele președintelui ucrainean Volodimir Zelenski se află pe buzele tuturor de mai bine de patru ani de zile, Oana Țoiu l-a numit constant „Vladimir”. Mai mult, în timpul emisiunii TV de pe , aceasta i-a stâlcit și numele de familie al oficialului, spunându-i de nenumărate ori „Zelinske”. În același timp, gafele ministrului au fost însoțite de mai multe bâlbe și dezacorduri.

Un moment care a atras atenția a fost declarația: „România este printre țările care ARE și trebuie să continue o poziție fermă pe o Uniune Europeană puternică”. De asemenea, Oana Țoiu a avut și alte exprimări ciudate, cum ar fi: „Noi, la nivelul Uniunii Europene, împreună cu președintele Vladimir Zelenski, nu am agreat încă această miză” sau „Perspectiva noastră și ‘prespectiva’ președintelui Vladimir Zelenski este că este improbabil să se ajungă rapid la un acord”.

Ministrul de externe i-a greșit numele președintelui Ucrainei de nenumărate ori

Seria de greșeli de exprimare a continuat până la finalul interviului. „Există o deschidere din partea liderilor europeni și a lu ‘Vladimir Zelinske’ de a discuta și despre durata negocierilor”, a mai spus Oana Țoiu. Declarațiile făcute de ministrul de externe au fost făcute cu o zi înainte ca Volodimir Zelenski să se întâlnească la Casa Albă cu Donald Trump și alți lideri europeni.

Ulterior, cancelarul german Friedrich Merz a anunțat la Washington că i. „Preşedintele american a vorbit cu preşedintele rus şi a convenit ca o întâlnire între preşedintele rus şi preşedintele ucrainean să aibă loc în următoarele două săptămâni”, a declarat Merz după discuțiile purtate la Casa Albă.

Când se vor întâlni Vladimir Putin și Volodimir Zelenski

Liderul german l-a lăudat pe Donald Trump și a spus că doar datorită acestuia s-a ajuns la un acord pentru această întâlnire. Totuși, Merz a avertizat că „nu știe dacă liderul de la Kremlin va avea curajul” să se vadă cu Zelenski.

care ar putea schimba radical soarta Ucrainei. „La încheierea întâlnirilor, l-am sunat pe preşedintele Putin şi am început pregătirile pentru o întâlnire, la o locaţie care urmează să fie stabilită, între preşedintele Putin şi preşedintele Zelenski. După această întâlnire, vom avea o reuniune trilaterală, la care vor participa cei doi preşedinţi şi eu. Repet, acesta este un prim pas foarte bun pentru un război care durează de aproape patru ani”, a scris Trump pe Truth Social.