Oana Țoiu, noul ministru de Externe, s-a ridicat de pe scaun și a plecat dintr-o emisiune, sătulă de jigniri. Cu cine s-a certat

Oana Țoiu, noul ministru de Externe, este una dintre cele mai vocale membre ale USR, partid care a intrat de curând la guvernare, în formula negociată de Ilie Bolojan cu formațiunile care fac parte din noul guvern.

Oana Țoiu, noul ministru de Externe, s-a ridicat de pe scaun și a plecat dintr-o emisiune, după ce a fost jignită

Deputata din Parlamentul României s-a remarcat, de-a lungul timpului, prin opiniile sale vehemente, ținând piept celor mai tensionate momente, cum a fost și cel dintr-o dezbatere politică de la Prima News, unde a fost făcută ”nesimțită” de unul dintre invitații prezenți în platou.

ADVERTISEMENT

Prezentă acum ceva timp în show-ul pe care îl modera Ionuț Cristache, jurnalist care a încheiat colaborarea cu Prima News la începutul anului, Oana Țoiu, numită ministru de Externe, a fost atacată în permanență de unul dintre cei mai incisivi politicieni, pe care mai mulți realizatori tv a trebuit să îl tempereze din cauza izbucnirilor nervoase, și anume Radu Cristescu, ex-deputat PSD.

Videoclipul, care s-a viralizat pe TikTok în contextul învestirii Oanei Țoiu în funcția de ministru al afacerilor externe, prezintă o situație atât de tensionată încât, la un moment dat, lidera USR s-a ridicat de pe scaun și a amenințat că pleacă din emisiune. Prezentatorul Ionuț Cristache a făcut cu greu față scandalului din talk-show-ul său și a încercat să calmeze spiritele, atenționându-l pe Cristescu să înceteze cu insultele, iar doamnei Țoiu i-a zis să mai rămână până la terminarea transmisiunii în direct.

ADVERTISEMENT

Dialog scandalos între Țoiu și Radu Cristescu. Scenele de la Prima News

Tot circul a început de la discuția despre dosarele penale ale politicienilor, Cristescu contrazicând-o pe Țoiu, căreia i-a spus că în partidul ei e plin de persoane certate cu legea. Afirmația a deranjat-o foarte tare pe deputată, iar Cristescu a recurs apoi la tot felul de apelative.

„Băi, câtă nesimțire!”, i s-a adresat Cristescu Oanei Țoiu. „Îmi pare rău, eu o să ies din această emisiune”, a răspuns noul ministru de la Externe. „Spun ce vreau eu”, a continuat și mai dur Radu Cristescu. „Dacă puteți să îl opriți, mă întorc”, a replicat Țoiu. „Niște hoți sunteți!”, a exclamat Cristescu. „Domnule Cristescu, din respect pentru mine, vă rog frumos să vă opriți”, l-a atenționat moderatorul.

ADVERTISEMENT

Prezentatorul l-a temperat nițel pe Cristescu rugând regia să îi taie microfonul dacă nu se potolea. Astfel de episoade sunt destul de des întâlnite, mai ales când în platourile de televiziune se întâlnesc politicieni din tabere complet opuse.

ADVERTISEMENT

Eu zic să o trimitem la ceva întâlniri importante

Țoiu a ironizat-o pe Anamaria Gavrilă după ce a amenințat că va chema poliția să pună presa cu botul pe labe

s-a mai făcut remarcată, înainte de alegerile prezidențiale, într-un videoclip în care o imita pe Anamaria Gavrilă, șefa de la POT. Deputata a ironizat-o pe suveranistă după episodul în care, pe holurile Parlamentului, Gavrilă a amenințat presa că va chema poliția dacă nu îi dă pace și nu încetează să o agaseze cu întrebări. a spus, nici mai mult, nici mai puțin că era hărțuită de jurnaliști.

„Alo, poliția? Da, sunt deputată în Parlamentul României. V-am sunat să mă scăpați de jurnaliști. Sunt aici, pe hol, pe hol vin în fiecare zi și-mi pun întrebări: dacă vin la muncă, ce legi am făcut, ce se întâmplă cu campania. Vreau să veniți să îi luați de aici. Cum adică? Ce să am? Da, am Constituția României. Regulamentul de la Camera Deputaților? Am de toate. Să le citesc? Aveți alte probleme reale? E ilegal să vă chem degeaba? Doamna Anamaria Gavrilă, noi nu venim la Parlament să sunăm poliția să ne scape de presă” – așa sună ironia