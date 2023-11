Oana Turcu, soția lui Cristi Brancu, dezvăluiri neașteptate: ”Îl cam băteam”

Oana Turcu susține că, în liceu, era o fată retrasă care părea arogantă celor din jur. Dar asta numai din cauza unei probleme a tenului rezolvată mulți ani mai târziu, în Italia. În schimb, își amintește vedeta, prima ei iubire a fost una… violentă, dar Cristi Brancu nu îi rezistă niciodată… în bucătărie.

Oana Turcu, secrete de vedetă

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, , Oana Turcu, ne spune ce a simțit atunci când l-a văzut pe soțul ei pentru prima dată. Cunoscuta antreprenoare și prezentatoare mărturisește că n-a trecut prin depresia postnatală pentru ca nu a avut timp de așa ceva și că plânge la filmele de dragoste.

Oana Turcu își aduce aminte că primii bani câștigați au fost cheltuiți ca să scape de acnee și că răspunsul l-a găsit, mulți ani mai târziu, în Italia. Aflăm care este secretul căsniciei cu Cristi Brancu și de ce ei nu se ceartă niciodată.

Oana Turcu, dragoste cu năbădăi

Cum a fost perioada liceului? Erai timidă, rebelă, Miss popularitate?

-Eram complexată din cauza acneei. Nu eram timidă, nici rebelă. Îmi ascundeam acest complex prin tăcere și păream încrezută. Dar nu eram deloc.

Îți mai aduci aminte când te-ai îndrăgostit prima oară?

-Eram la creșă. Îl chema Paulică. Și îl cam băteam. De atunci nu am mai avut tendințe agresive, a făcut el ceva.

Îți mai aduci aminte ce-ai gândit cand l-ai vazut prima dată pe Cristi?

-Mi s-au înmuiat picioarele. Mi s-au udat palmele și am trecut pe lângă el, ca să nu îmi vadă emoția.

”Iubești și imperfecțiunile”

Există un secret ca o relație, o căsnicie, să dureze?

– . Dar cea adevărată, puternică, lipsită de orgolii și de egoism. Atunci când îl iubești, îi iubești și imperfecțiunile la fel de mult cum el le iubește pe ale tale. Când te luminezi de fiecare data când îl vezi. Când în fiecare zi îl simți acolo, cu totul lângă tine, așa cum ești și tu lângă el.

Voi vă certați vreodată?

-Noi nu ne certăm, pentru ca fiecare posibilă diferență de păreri e rezolvată imediat cu iubire, înțelegere, înțelepciune. Comunicăm foarte bine.

Cum este mama Oana? Panicată, relaxată?

-Oana este o mamă foarte atentă la orice aspect. Unii ar spune ca nu e relaxată. Dar întâmplări din trecut arată ca atunci când a fost prevăzătoare, cu riscul de a părea exagerată, a avut dreptate. Adevarul e ca sunt relaxată de multe ori, dar am câteva lucruri care ma urmăresc. Printre ei, virușii respiratorii. Pe mine pandemia m-a prins pregătită.

Ce ai învățat, până acum, de la Tudor?

-Să cred cu maximă putere în pasiunile mele. Este dedicat sută la sută ideilor lui și, zi de zi, ii lucrează mintea pentru a face mai bine ce ii place și în ce crede. Nu ca e băiatul nostru, dar îl admir!

Ai trecut prin depresia postnatală?

-Nu am trecut prin depresia postnatală. Nu am avut timp. Am lucrat continuu după naștere, atât pentru compania de cosmetice, cât și pentru emisiunea noastră de atunci, Confidential. În care am intrat după o lună, la începerea unui nou sezon.

“Cristi face excese culinare”

Îți place să gătești? Care sunt felurile preferate de mâncare ale baieților tăi?

-Toată familia apreciază, la unison, ca pastele făcute de mine sunt excepționale. face excese culinare când le vede. Făcute autentic italian, al dente.

Ce te face să râzi și ce te face să plângi, cu adevărat?

-Sunt o mare admiratoare a filmelor de dragoste, plasată mai ales în secolul al XIX-le-a sau începutul secolului XX. Ma exteriorizez in clipele de mare emoție și lăcrimez. Și râd mult cu Cristi și cu Tudor, de toate năzbâtiile și glumele pe care le fac.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Din vara în care am terminat liceul, am intrat în televiziune și am devenit reporter la Iași. Cu banii câștigați din televiziune și bursele universitare am investit în orice tratament posibil ca să scap de acnee. Soluția am descoperit-o peste ani.

Care a fost cel mai scump cadou pe care ți l-ai făcut, până acum?

-O casă.

Daca te-ai întâlni acum cu Oana cea mica, ce sfat i-ai da?

-I-aș spune să fie la fel de curajoasă și de puternică. Să știe că, dacă în adolescență acneea îi va crea atâtea coșmaruri și complexe, să nu sufere atât de mult, că va găsi soluția în Italia.