Oana și Viorel Lis au fost externați și au ajuns acasă: „Își aranjase locul de veci”. În ce stare se află acum. Video

Oana și Viorel Lis au fost externați din spital, după ce ambii s-au infectat cu Covid-19. Cei doi au ajuns acasă, iar Oana Lis a făcut noi declarații despre starea lor de sănătate. Soția fostului edil al capitalei a declarat, cu lacrimi în ochi, că se temea ca, nu cumva, Viorel să nu depășească pragul critic al bolii.

Oana Lis s-a temut pentru viața soțului său

, din București. Ei au fost infectați cu virusul Covid-19, iar Viorel Lis, în vârstă de 78 de ani, a suferit mai multe complicații.

Atât Oana, cât și fostul primar al capitalei au dezvoltat o formă de pneumonie. Viorel Lis are mai multe probleme de sănătate, iar boala începuse să îi afecteze plămânii.

Oana Lis a dezvăluit că cel mai mult s-a temut că organismul slăbit al soțului său va pierde lupta împotriva virusului.

„A fost o experiență extraordinar de grea pentru mine. Pentru că, îmi dau lacrimile, nu știam dacă…Bineînțeles, îmi făceam griji pentru mine, dar când iubești pe cineva, îți faci griji pentru celălalt.”, a mărturisit Oana Lis, în emisiunea La Măruță.

Viorel Lis și-a pregătit locul de veci

Oana Lis a dezvăluit un detaliu tulburător. Fostul edil își pregătise, deja, locul de veci. Viorel a luat o astfel de decizie, deoarece starea sa de sănătate era diferită de la o zi la alta și nu știa dacă va depăși această perioadă.

„Fiecare zi a fost diferită, simptomele au fost diferite de la fiecare zi. Viorel deja își aranjase locul de veci, pentru că nu știa dacă va trece peste perioada asta. Dar uite că Dumnezeu ne-a ajutat și poate și rugăciunile oamenilor.”, a declarat Oana Lis.

Ce simptome au avut Oana și Viorel Lis?

Atât Oana, cât și Viorel Lis erau imunizați împotriva virusului Covid-19, iar acesta este motivul pentru care nu au avut o formă gravă a bolii. Ei nu au apucat să se vaccineze și cu cea de a treia doză a serului. Acesta este motivul pentru care Oana crede că s-au infectat.

Femeia are încredere deplină în medici și de aceea a decis să meargă la spital. Mai mult, ea a declarat că se simțea mult prea rău pentru a-l putea îngriji pe soțul său. Îngrijirea acasă ar fi fost, oricum, dificilă ținând cont

„Eu am încredere în medici, eu nu puteam să am grijă de el, la ce boli are el. Îmi era și mie rău. Am avut niște simptome…Am leșinat la volan, când eram pe stradă. Am tras mașina pe dreapta, am vomitat, nu mai aveam voce. Am avut niște simptome foarte grave și eu, îți închipui Viorel”, a spus Oana Lis.

În acest moment ea a fost testată negativ. Totuși, nu poate ieși din casă până când nu o să primească acordul autorităților.