Oana Zăvoranu a fost dată în judecată. Ce reacție a avut actrița

Oana Zăvoranu a fost dată în judecată de către vedetele pe care le-a criticat pe rețelele sociale de-a lungul ultimelor două luni. Cele care au depus plângere împotriva actriței sunt Oana Roman, Adelina Pestrițu și Cristina Ich.

„Divele” pe care le-a atacat pe parcursul acestor săptămâni au hotărât să ia măsuri și să pună capăt războiului pe care l-a început fosta soție a lui Pepe, însă Oana Zăvoranu nu este dispusă să renunțe atât de ușor.

Cele trei vedete au angajat un avocat comun care să le reprezinte, iar FANATIK aflat și care este suma pe care au împărțit-o acestea. În urmă cu câteva zile, vestea cum că unele influencere celebre se pregătesc de un proces cu Oana Zăvoranu a ajuns în presă, și se pare că acestea au acționat rapid.

Oana Zăvoranu a fost dată în judecată

După aproape două luni în care a lansat mai multe atacuri la adresa influencerițelor de pe Instagram, Oana Zăvoranu a primit o lovitură de la unele dintre ele. Mai exact, Oana Roman, Adeina Pestrițu și Cristina Ich au luat decizia de a deschode un proces la comun împotriva actriței.

Cele trei vedete au împărțit banii pentru a angaja un avocat care să le reprezinte în insanță, iar suma este de 3.500 de euro, potrivit surselor FANATIK. De altfel, mai multe vedete au postat pe Instagram un mesaj din care se subînțelege că Oana Zăvoranu a fost dată în judecată, fără ca numele ei să fie menționat.

„Querida” nu este speriată de un proces cu influencerițele, din contră. Este hotărâtă să lupte până la capăt pentru a-și apăra cauza. Vedeta a menționat că nu are nimic personal cu ele, însă nu suportă faptul că promovează foarte multe produse pe care, în realitate, nu le testează, fără a menționa că este vorba de reclamă.

Reacția Oanei Zăvoranu cu privire la acuzații

Se pare că Oanei Zăvoranu nu îi este frică de nimic și va lupta în continuare pentru ca fetele să nu se mai lase păcălite de produsele promovate excesiv de către vedete pe Instagram. Oana Roman și Adelina Pestrițu sunt cele pe care le atacă aproape zilnic, dar și Cristina Ich.

Procesul pe care l-au pornit împotriva Queridei nu este o piedică pentru ea, ci din contră. Oana Zăvoranu abia aștraptă să-și lanseze emisiunea de pe YouTue zilele acestea, în care vrea să le facă praf pe aceste vedete, dar și pe altele, printre care Anda Adam, Andreea Bănică și Alina Ceușan.

Niciuna dintre aceste vedete nu i-a răspuns Oanei Zăvoranu în mod public și au ales o altă cale. Acestea au publicat un mesaj prin care se anunță procesul împotriva actriței. Așa cum era de așteptat, interăreta Divei din „Sacrificiul” a răspuns imediat.

„Sunteți fierte, pielițelor care funcționați doar în gloată. Iar eu singură și asumată…nu la grămadă ca voi toate. Așa, să nu îmi pronunțați numele că mi-l murdăriți. Iar eu sunt fleașcă. Aștept citația sărăciilorrrr. Probleme Gogule? Fac revoluție, promit! (…)

Da ce-ați făcut pielițelor, vă pleacă firmele cu cașcavalu că vă arăt io cine sunteți de fapt gloabelor? Voiam să vă anunț că merg mai departe cu motoarele turate în lupta mea pentru adevăr și demascarea tuturor gloabelor care vă prostes și vă iau bani la mișto pe ace brice și cariece. Bufeurile lor mă amuză și fac și mai vehementă în a-mi exercita dreptul la libera exprimare a adevărului față de oamenii care mă iubesc și mă apreciază pentru caracterul meu puternic și neînduplecat. Știu că astea de s-au opărit nu dodeau să se uite în oglindă. Eu însă am în casă multe oglinzi și îmi place ce văd.

Tinerii sunt influențați de către cine? Să fim serioși. Să ne revenim și să nu ne mai ascundem după degete. Toate astea nu sunt modele pentru nimeni. Știu. E panică mare că odată cu demersul meu încep oamenii să deschidă ochii și să să se gândească mai bine pe ce vor să dea banii. Pe cine iau ca model sau cât de legală e publicitatea lor mascată. Hai că am și eu avocați nu e problemă. Când vreodată s-a speriat Oana Zăvoranu de muște care bâzâie sau lege? Eu am dus războaie mult mai grele și pentru că adevărul m-a urmat în tot. Am ieșit mereu victorioasă.

Dar n-ați avut bani să aveți fiecare un avocat? Ați pus mână de la mână? Sau ați făcut barter așa cum știți toate mocangioaicele ca să dați toate un statement la indigo? Eu reprezint vocea poporului și vocea celor care nu au voce. Eu sunt o putere și mi-o exercit așa cum vreau atâta vreme cât nu fur. Nu mint. Nu escrochez pe nimeni Și da, î mi asum așa cum mi-am asumat mereu tot că așa fac oamenii cu coloană vertebrală. Știu că cei mulți și deștepți sunteți lângă mine și miile de mesaje îmi certifică asta. Vă iubesc și stați lini. Nu mor caii când vor câinii.”, a scris Oana Zăvoranu pe Instagram.

Oana Zăvoranu, atacuri fără precedent la adresa vedetelor

Oana Zăvoranu a fost întotdeauna o persoană sinceră și a preferat să spună lucrurilor pe nume. Din acest motiv, bruneta a avut parte de multe scandaluri și controverse, dar nu este dispusă să renunțe, chiar dacă cele trei vedete au dat-o în judecată.

Actrița este convinsă că va reuși să câștige procesul cu ele și nu îi este frică de nimic. Mai mult, urmează să-și lanseze emisiunea pe canalul de YouTube, unde va vorbi despre influencerițe, dar și despre alte lucruri mondene.

Niciuna dintre vedetele menționate mai sus nu i-a răspuns Oanei Zăvoranu la atacuri și au preferat să-și rezolve conflictele pe cale juridică. Adelina Pestrițu și alte vedete au postat pe InstaStory următorul mesaj, prin care este anunțat procesul.

„De ceva timp, o persoană al cărei nume nu aș dori să îl pronunț sau să îl scriu, dar cu un anumit nivel de notorietate, a pornit o campanie puternic denigratoare la adresa mea și a altor influenceri din social media. Folosind jigniri, minciuni, calomnii, amenințări și alte mecanisme din aceeași caregorie, acea persoană aduce grave atingeri dreptului nostru la imagine și nu numai. Noi nu am vorbit public despre acest lucru pentru că nivelul la care se pretează acea persoană este unul în care nu vrem să coborâm nici noi, nici comunitățile noastre. Dar faptul că tăcem nu înseamnă că ignorăm. Dimpotrivă. Vom evita în continuare orice comunicare legată de acea persoană, dar, pe de altă parte, facem tot ce este nevoie pentru a se asigura tragerea ei la răspundere.

Asemenea atitudini și acțiuni antisociale, profund ilegale și de netolerat într-o societate nu pot rămâne nesancționate. Deja, prin intermediul unor avocați, am demarat acțiuni judiciare care să conducă la tragerea la răspundere atât penală, cât și civilă, a acestei persoane. De asemenea, avem speranța că mecanismele judiciare vor opri conduita vădit ilegală a respectivei persoane, precum și a celor care o susțin în diverse moduri. Înainte de a fi influenceri, suntem oameni care își dorssc să trăoască într-o societate civilizată, iar civilizația presupune niște limite, niște drepturi și niște mecanisme de protecție a acelor drepturi. Internetul este un spațiu public în care, dacă educația nu ne obligă la o conduită civilizată, legea cu siguranță o va face.”

Această postare a ajuns pe pagina mai multor vedete, inclusiv Oana Roman, Cristina Ich, Alina Ceușan sau Anda Adam. Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile și cine va câștiga procesul.