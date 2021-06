Oana Zăvoranu a încercat să-și pună capăt zilelor: ”Nimic din viața mea nu a fost regizat”

Vedeta a făcut lumină legat de incidentul care a adus-o la un pas să-și piardă viața în decembrie 2012. Frumoasa brunetă a simțit că nu mai poate trece peste anumite probleme și a luat o decizie radicală de care multă lume își amintește.

ADVERTISEMENT

Se întâmpla în perioada în care Oana Zăvoranu era epuizată de certurile cu mama sa, Mariana, cu fostul soț și cu vrăjitoarele. Atunci a clacat și a încercat să se sinucidă luând mai multe pastile care au fost combinate cu alcool. Din fericire, a ajuns repede la spital.

Actrița din serialul „Sacrificiul” nu-și amintește prea multe despre acele momente cumplite, însă știe că a fost resuscitată de mai mulți medici. a stat câteva ore bune în comă, precizând la un moment dat că ajunsese dependentă de medicamente fără să-și dea seama.

Oana Zăvoranu, la un pas să-și piardă viața. Actrița a încercat să se sinucidă după o luptă grea cu problemele

„A fost foarte real, deși mi-am auzit ulterior anumite, mi-au trecut pe la urechere că ar fi fost regizat. Nimic din viața mea, nimic nu a fost regizat. S-a întâmplat pe luna decembrie 2012, fuseseră arestare vrăjitoarele, îmi luasem de pe suflet această povară.

ADVERTISEMENT

Ieșisem cu bine din acest hop al vieții mele, dar ceva în interiorul meu a clacat. Am simțit în acel moment că nu mai pot să duc, era prea mult, mai mult decât putea să ducă un om pe picioare. Într-un moment de lașitate, dar sincer, îți trebuie mult curaj să faci asta.

Am apăsat pe trăgaci, am ajuns în timp util și am fost resuscitată de mai multe echipe de medici și am trăit în continuare”, a dezvăluit Oana Zăvoranu în cadrul unui podcast, notează .

Motivul pentru care Oana Zăvoranu a vrut să încheie socotelile cu viața

În ceea ce privesc motivele pentru care a vrut să-și pună capăt zilelor ar fi mai multe. Alianța dintre Pepe și regretata sa mamă, dar și vrăjitoarele care o aduseseră la sapă de lemn au făcut-o să nu mai gândească rațional.

ADVERTISEMENT

Oana Zăvoranu se simțea neputincioasă și epuizată după niște lupte care dureau de foarte mult timp, ținând să mai adauge că în momentul respectiv nu o mai interesa absolut nimic în jurul ei pentru că avea senzația că nu este iubită și este nefolositoare.

„Eram singură, epuizată, stoarsă de puteri, la finalul unei lungi lupte duse cu fostul soț, cu mama, cu vrăjitoarele. Pur și simplu am ajuns la o contorizare a mea, unde am considerat că este prea mult pentru mine și într-un mod laș…

ADVERTISEMENT

Nici nu mă mai interesa ce urmează. Așa am considerat eu”, a ținut să mai adauge fosta soție a artistului Pepe, mai arată sursa menționată anterior.

Actrița a primit a doua șansă, ea fiind convinsă că Dumnezeu are un plan pentru fiecare. Vedeta a reușit în cele din urmă să-și rezolve toate problemele și să facă pace cu trecutul, în prezent fiind extrem de liniștită din toate punctele de vedere.