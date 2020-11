Oana Zăvoranu, afaceri de milioane de euro. Ce avere are vedeta și cât a moștenit după moartea Mărioarei Zăvoranu

Oana Zăvoranu are o avere considerabilă. Pe lângă aparițiile televizate și proiectele în care este implicată, vedeta are și afaceri din care câștigă bani frumoși.

Oana Zăvoranu este, fără îndoială, una dintre cele mai bogate figuri ale showbiz-ului autohoton, mai ales ca urmare a moștenirii primite din partea mamei sale, Marioara Zăvoranu.

De asemenea, conform spuselor vedetei, aceasta cheltuie în jur de 10 mii de euro lunar pentru a se menține în formă, vizitând diverse clinici și saloane pentru a-și face tratamente.

Oana Zăvoranu este una dintre cele mai bogate vedete din showbiz-ul românesc. Frumoasa brunetă are o avere considerabilă, moștenind o sumă consistentă în anul 2015, după moartea mamei sale, Mariana Zăvoranu.

În urmă cu cinci ani, Oana Zăvoranu a mărturisit că a moștenit în jur de cinci milioane de euro de la mama ei, avere care a ajutat-o să își deschidă o clinică privată și să își lanseze o linie de parfumuri.

De-a lungul timpului, controversata actriță a dus un război neîncetat cu mama sa pentru averea de 65 de milioane de euro a tatălui Oanei, Nelu Ioan Băniciou, care a murit în anul 2003 în urma unui atac de cord.

Diva s-a luptat pentru compania familiei sale care deţinea peste 30 de spaţii comericiale şi un cimitir. De asemenea, Mărioara Zăvoranu mai deținea câteva vile şi apartamente, bijuterii, tablouri și alte bunuri de valoare.

Cu toate acestea, Oana Zăvoranu a surprins o țară întreagă când și-a donat hainele de miloane de euro. În prezent, vedeta deține o clinică medicală, în care a investit aproximativ 1 milion de euro. În plus, fosta soție a lui Pepe și-a lansat propria marcă de parfum, care i-a adus un profit substanțial.

„Mă întreb şi eu uneori ce ar zice. Dacă ar fi mulţumită. Adevărul este că eu nu am cunoscut-o niciodată cum ar fi trebuit pe mama. Era plină de negativism, nimic nu era bine din ce făceam. Oare ce ar spune mama mea, de faptul că am înfiinţat o clinică medicală, am creat un parfum, m-am reîntors la actorie, am o căsnicie fericită. Vreau să cred că ar fi un moment în care ar spune: da, e ok”, a declarat Oana Zăvoranu în urmă cu ceva timp, la emisiunea Agentul VIP.

