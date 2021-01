Oana Zăvoranu o amenință cu dezvăluiri compromițătoare pe Oana Roman. Ea a precizat că o să investigheze lucruri care o privesc și o să revină cu detalii când datele vor fi complete.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Noul scandal, care completează o lungă serie, a început de la un mesaj al celei din urmă. Fiica fostului premier „o acuză” pe Oana Zăvoranu că ar fi dorit să-i fie prietenă și menționează că sunt povești ce datează de 20 de ani care ar putea să iasă la lumină.

Oana Zăvoranu a răspus în stilul caracteristic. Vedeta a distribuit un lung șir de mesaje în care o face cu ou și cu oțet pe Roman.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Oana Zăvoranu amenință cu dezvăluiri compromițătoare despre Oana Roman: „Investighez”

Fiica fostului premier a deschis cutia Pandorei printr-un mesaj prin care o ataca pe Oana Zăvoranu: „iar faceți spume, doamnă? Să nu vă crape inima, Doamne Ferește!!

Ulterior, a început să laseze amenințări: „să nu mă apuc eu acum să povestesc cum ați dorit astă vară să împrietenim în Bulgaria! Mai bine tăcem frumos și ne vedem de treabă. De 20 de ani tot am adunat povești. Zic să nu mă apuc să le spun. Despre mine, în afară că sunt grasă, nu prea a găsit nimeni, în 30 de ani, să zică altceva”.

ADVERTISEMENT

Răspunsul Oanei Zăvoranu nu a întârziat să apară. Vedeta s-a dezlănțuit și a distribuit o serie de mesaje: „stai pe c**u tău ăla mare și bagă-ți mințile în cap! Să nu faci greșeala să mă confunzi! Pentru că ești obraznică, chiar am să investighez ceva care te privește și e altceva decât că ești grasă, ce crezi?”

„Și până am toate datele, am să te prezint în continuare așa cum ești și cum știu eu. Am să o fac cât am eu chef. Hai, marș la coteț, de sărăcie!”, a adăugat aceasta, precizând că nu există niciun lucru ascuns sau compromițător cu care să poată fi șantajată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Și nu s-a oprit aici: „dacă ar fi fost vreodată în lumea asta ceva de zis de mine, nu se găseau toate gunoaiele, în afară de tine, să spună? Taci dracu din gură, că îmi provoci silă și milă deopotrivă?”

„De crăpat îți crapă ție inima, cu siguranță. Eu doar mă prăpădesc de râs, pentru că am de ce. Abia aștept să povestești tu fix nimic. În afară de minciuni și înșelătorie, ce dracu mai poți face tu? Sunt chiar curioasă să aflu chestii ascunse despre mine”, i-a transmis Oana Zăvoranu.

ADVERTISEMENT