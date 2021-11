Oana Zăvoranu s-a angajat la primăria Sectorului 5, condusă de Cristian Popescu Piedone. Ce post va ocupa

Cunoscuta actriță Oana Zăvoranu revine în prim-plan, însă nu în vreo producție cinematografică internă sau cu o funcție în televiziune, ci cu un ”rol” într-o primărie importantă din România.

Oana Zăvoranu, noua consilieră de imagine a primarului Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone

Începând din această săptămână, a devenit noua consilieră de imagine a primarului Sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu Piedone.

Vedeta de televiziune se va ocupa de relaţia cu mass-media, în poziția de consilier personal, funcție pentru care nu va fi plătită, potrivit declarațiilor făcute de primar pentru site-ul .

”Oana nu are o necesitate de bani. Are o experiență vastă în domeniul TV. Îmi aduc aminte că acum 30 de ani când făcea o emisiune la TVR am fost invitatul ei, ne cunoaștem de atunci.

Am avut o relaţie foarte frumoasă de-a lungul timpului”, a declarat primarul Cristian Popescu Piedone pentru sursa citată.

Anunțul intrării în colectivul edilului de la Sectorul 5 a fost făcut și de Oana Zăvoranu, pe rețelele sociale. Aceasta a postat pe Facebook o serie de fotografii în care apare alături de primarul Sectorului 5, cu mesajul: ”În vizită la viitorul meu ŞEF”.

Oana Zăvoranu a mai avut aventuri în lumea politicii

Pentru , această experiență nu este una în premieră în zona politicii. În 2006, aceasta s-a înscris în Partidul România Mare (PRM) şi a ocupat funcţia de consilier de imaginie al preşedintelul partidului, Corneliu Vadim Tudor.

În 2008, aceasta chiar anunța că vrea să candideze pentru un post de parlamentar la alegerile legislative şi era foarte sigură că va ajunge în Parlament, dar ulterior s-a răzgândit.

Născută pe 16 iunie 1973, Oana Zăvoranu este o actriță, cântăreață și moderatoare de televiziune cunoscută în România. Aceasta a urmat Colegiul Național I. L. Cargiale și a absolvit dreptul la Universitatea Titu Maiorescu din București.

Artista a primit în anul 2002 primul său rol într-un serial de televiziune, în serialul La bloc. Ulterior, în 2004, Zăvoranu a apărut în filmul italian Modigliani, unde a interpretat rolul Eugeniei Modigliani.

Odată cu semnarea unui contract cu trustul Media Pro, Oana Zăvoranu a apărut în telenovelele Numai Iubirea și Păcatele Evei. De asemenea, în anul 2005, artista a devenit prezentatoarea emisiunii Corazon Latino, difuzată de către postul Acasă TV.