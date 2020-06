Oana Zăvoranu apare pe un site cu anunțuri indecente: „Sună telefonul ca la gară”

Oana Zăvoranu a ajuns fără să vrea imaginea unui site de escorte. Actrița din telenovela „Sacrificiul” a scris un mesaj dur pe Instagram unde i-a avertizat pe fanii ei că este complet străină de respectivul anunț.

Oana Zăvoranu, folosită ca imagine pe un site de escorte

Vedeta spune că îi sună telefonul non-stop, căci cineva a pus numărul care este afișat pe pagina ei web, unde își promovează produsele personale.

„Cretinii dracu… Și mă mir de ce îmi sună telefoanele noaptea ca la gară”, a scris Oana Zăvoranu în dreptul fotografiei pe care a descoperit-o pe internet.

„Vă rog pe toți cei care cunoașteți amănunte despre cum se fac fraudulos aceste anunțuri mizerabile și false de „dame de companie și consumație”, doar în scopul câștigurilor împuțite și a folosirii frauduloase, fără vreun drept sau acord, a imaginii unei vedete sau persoane publice în scopuri pecuniare, să îmi scrieți ce este de făcut și să raportați în masă acest site belit și ordinar”, este mesajul extrem de dur pe care l-a postat Oana pe Instagram.

Internauții i-au scris să sune la poliție de urgență

Mesajul postat de fosta vedetă de la Acasă TV nu a fost ignorat de urmăritorii de pe rețeaua de socializare.

Aceștia au comentat situația prin care trece vedeta și i-au dat câteva sfaturi. S-au numărat și câțiva hateri, cum era firesc, printre comentatori.

„Sună la la poliție și îți vor spune ei ce este de făcut. De obicei ii găsesc pe vinovați; Totul va fi bine. Nu stiti cum is oamenii din ziua de azi? Pupici din Chisinau!; Oana , ei își lasă numărul de telefon , și dacă suna cineva ii înjură!

Am căutat postarea și am găsit -o am dat call și când le-am spus :”in legătura cu dominisoara “! Ei m-au înjurat ! Sunt niște oameni de nimic ! Love , Oana!”, sunt câteva dintre comentariile postate de cei care o urmăresc pe Oana pe Instagram.