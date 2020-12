Oana Zăvoranu continuă seria atacurilor la adresa vedetelor de pe Instagram care promovează diverse produse, iar noua ei victimă este Giulia. Fosta soție a lui Pepe a criticat-o pe cântăreață după ce a primit un pachet cadou.

Giulia a primit cadou o pereche de ghete, iar „Querida” a ironizat-o, în stilul ei caracteristic, pentru că și alte vedete au primit același lucru.

Oana Zăvoranu le-a declarat război influencerițelor din România și nu se lasă până nu „le scoate din circuit”, așa cum a afirmat recent. Vedeta nu e lasă până nu le dovedește fanilor ce se află în spatele promovării excesive pe care o fac vedetele.

Oana Zăvoranu are o nouă victimă: “Roagă-te să meargă afacerea ca să nu rămâi desculță!”

De aceea, Oana Zăvoranu a început un război cu toate persoanele publice care promovează prin astfel de metode și este foarte hotărâtă să-l câștige. Vedeta chiar își va lansa propria emisiune pe YouTube începând cu jumătatea lunii decembrie.

De data aceasta, Giulia este cea care a întrat în vizorul Oanei. Actrița a ironizat-o pe InstaStory pentru că a primit cadou o pereche de ghete de la una dintre brandurile pe care le promovează. Însă nu acest detaliu a făcut-o pe fosta soție a lui Pepe să râdă, ci faptul că ghetele seamănă perfect primite de alte vedete, de la același brand.

„Bed as mam asta care nici p…a nu știe ce mai face în afară că e cumnata lu ‘ Huidu care a omorât oameni și a luat copacu în brațe, e efectiv în ecstaz…a primit și ea aceleași cizme la grămadă. Și săru mâna săracooo. Pupă frumos mâna la Președintă că ți-a alocat puțin soațiu la ea pe story.

Tu ai bocanci albi, o să crape de ciudă celelalte ciumafaie. Și vă mulțumește din suflet, de câteva ore n-a mai primit nimic de pomană. A…ai mai primit? Atunci roagă-te să le meargă afacerea ca să nu rămâi desculță. Tu ce te ocupi de fapt? Pui și copilul să mulțumească? Rușine să vă fie că puneți copiii în astfel de situații. Dacă voi sunteți miloage, de ce puneți și copiii în situația asta?”, a scris Oana Zăvoranu pe Instagram.

Oana Zăvoranu, război cu Oana Roman și Adelina Pestrițu

Oana Zăvoranu le-a ironizat și pe alte vedete care au primit ghete de la brandul respectiv, cum ar fi Ruby, Nicole Cherry, Elena Gheorghe sau Alexia Eram.

Oana Roman și Adelina Pestrițu reprezintă victimele „principale” ale Queridei, pe care le critică și ironizează în fiecare zi. Oana Zăvoranu susține că nu are nimic personal cu aceste vedete, însă nu este de acord cu felul în care acestea fac reclamă la produse fără să le testeze, deoarece pot induce fanele în eroare.

„Eu când pun ceva nu le zic oamenilor să ia. Eu tot ce pun pe Instagram plătesc. Nu am luat un măr moca. Pe mine mă întreabă lumea de unde ai geaca ai, cât costă cealaltă, și eu le spun, dar îi avertizez, vedeți că de la magazinul ăla vă costă.

Lumea nu are o voce care să semnaleze derapajele astea și de asta lumea îmi scrie și pot să spun că am devenit o voce, pentru că e totul nociv. Pinocchio, adică Adelina Pestrițu, s-a trezit într-o zi că Virgil nu are cafea. Vai, ce știre națională. N-avea cafea Virgil și i-a trimis o firmă zeci de cutii. Acuma beau două-trei cafele pe zi că au. Georgele, hai să cumpărăm cafea că bea și Adelina Pestrițu. Ce lume e asta?”, a declarat Oana Zăvoranu pentru FANATIK.