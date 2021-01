Oana Zăvoranu, atac la Andreea Bănică alias Bulion Bălănel: ”Nu mai visa că ai alt public”

Oana Zăvoranu a pus-o la tapet pe Andreea Bănică, cântăreața căreia i-adat porecla Bulion Bălănel. Actrița este de părere că blondina nu poate fi numit influencer prin prisma produselor pe care le promovează în online.

Frumoasa brunetă susține că fosta componentă a trupei Blondy nu are nimic de spus, de aici și alimentele cu care se fotografiază pe rețelele de socializare: bulion, măsline, orez etc. În plus, vedeta Antena 1 este de părere că un artist în adevăratul sens al cuvântului nu promovează produse în care nu are încredere.

Vedeta a mai adăugat că Andreea Bănică nu poate fi inclusă în categoria influencerilor din țara noastră, la fel cum nici Adelina Pestrițu nu poate fi numită. Actrița Oana Zăvoranu crede cu tărie că aceste „dive” nu au calificările necesare pentru a fi un exemplu pentru oameni.

Oana Zăvoranu, despre „bulionăreasa” Andreea Bănică: „Nu mai visa”

„Eu sunt artist, cântăreață, prezentator TV, actriță, influencer. Băi, nene, tu ești bulionăreasă, măslinărească și ce mai ești tu, orezăreasă, că și la orez faci reclamă. Uleioreasă, te visezi nebună pe scenă, cânți ce faci? Cânți la tomată? Aia faci, cânți la tomată.

Ăla e publicul tău, nu mai visa că ai alt public că nu ai. Publicul tău este ăsta. Ea în tumultul acestor giveaway-uri și coduri și reclame și mocangeli pe care le face, la un moment dat, bineînțeles că lumea i-a spus «chiar așa și la bulion».

Până la urmă ziceai că ești bine financiar, că totuși dacă îți faci un hotel pe undeva pe la Marea Neagră mă gândesc că nu stai prea bine. Atunci ea a zis «păi da, dar eu vând». Ce vinzi măi? Băi, eu vreau să mă contacteze Bulion Bălănel, vreau să știu și eu ce încasări are de la asta.

Bun, am înțeles, tu față de altele, să zicem, dar asta nu înseamnă că îți acord vreo circumstanță atenuantă, să zicem, că tu față de celelalte… hai să zicem că mai folosești, e adevărat că te-am mai văzut, ești cu bucătăreala, dar tot nu se justifică, măi Bălănel.

Tu nu ești artist în momentul în care apuci să te pozezi cu naveta de bulion la picioare. Numai, acolo a murit artistul, prezentatorul… o să vorbim într-o altă emisiune ce înseamnă a fi influencer, ce înseamnă a influența.

Tu influențezi vrejul de roșie cum să crească, pe orizontală sau pe verticală. Tu le zici cum să crească, pe stânga sau pe dreapta”, a spus Oana Zăvoranu despre reclamele pe care le face cântăreața Andreea Bănică, în emisiunea pe care o realizează pe Youtube.

