Oana Zăvoranu continuă seria declarațiilor șocante de pe rețelele de socializare, însă, de data aceasta, următoarele pe lista vedetei sunt fosta doamnă Columbeanu și sora ei, Ramona Gabor.

După ce Oana Zăvoranu i-a șocat pe internauți cu afirmațiile surprinzătoare despre Oana Roman, Adelina Pestrițu, Andra, Alina Ceușan și multe alte vedete din showbiz-ul românesc, Ramona și Monica Gabor au intrat în vizorul femeii de afaceri.

Așa cum obișnuiește, Oana Zăvoranu a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri din partea fanilor ei, iar aceștia și-au exprimat curiozitatea cu privire la părerea brunetei despre diva din Dubai.

Oana Zăvoranu continuă atacurile. Ramona și Monica Gabor, următoarele ”ținte” pe lista divei

Oana Zăvoranu face furori în ultima perioadă cu destăinuirile sale controversate despre vedetele autohtone. Recent, vedeta a făcut o postare total neașteptată pe Instastory, după ce fanii au întrebat-o ce părere are despre Ramona Gabor.Vedeta a postat o fotografie cu sora fostei doamne Columbeanu, alături de un mesaj surprinzător.

De asemenea, fosta soție a lui Pepe a lansat un atac dur și la adresa surorii vedetei, Monica Gabor, antipatie dintre cele două fiind cunoscută de public. În trecut Oana Zăvoranu a avut diverse conflicte televizate cu ,,Scorpia de la Izvorani”, ba chiar a dat-o afară din platoul emisiunii pe care a prezentat-o în urmă cu mai mulți ani.

,,Despre asta zici? (n.r. Ramona Gabor) Păi ce aere sa am? Uite-te la ea si zi-mi ce sa cred de gaina asta?… fata o recomanda mai bine si aura ‘IMPUNATOARE’ Cica e ‘bussiness’ woman are o gramada de chestii, tresli, socoteli prin Dubai si ea si cocostarca ailalta de sor’sa…dar le-a purista presa pe ambule si sunt doar cu ‘domni’ generosi dupa ele si mare fomita in glanda. Ce sa veni nici urma de afaceri bai nene? va vine sa credeti? eu sunt ‘socata’ la aflarea acestor vesti. Lasati afacerile ca sunset in filament si concentrati-va pe ce stiti voi mai bine. Harfele voastre obosite mai tin doar la alea de la gradi”, a scris Oana Zăvoranu în dreptul fotografiei compromițătoare cu Ramona Gabor.