Oana Zăvoranu, despre posibila împăcare cu Pepe: ”El oricum fără mine e zero barat”

Oana Zăvoranu și Pepe s-au despărțit în urmă cu foarte mulți ani cu mare scandal, în prezent fiind întrebată adesea dacă este dispusă să cadă la pace cu fostul partener de viață. Actrița este categorică și nu are deloc cuvinte de laudă la adresa artistului.

Bruneta a lăsat să se înțeleagă că fostul soț nu a adus nimic bun în viața ei în timpul mariajului, actrița din serialul „Sacrificiul” mărturisind recent într-un interviu că nu există nicio șansă de împăcare între ea și Pepe, pe numele real Ionuț Pascu.

În plus, vedeta susține că nu este interesată prea tare de divorțul artistului, însă este convinsă că Pepe nu este nimic altceva decât un „zero barat”. Oana Zăvoranu nu are nimic împotrivă să-și dea cu părerea despre scandalul momentului, având suficiente informații despre fostul soț și Raluca Pastramă.

Oana Zăvoranu, categorică în privința împăcării cu fostul soț, Pepe

„În viața mea și singură pe o insulă dacă aș fi nu mi-ar mai trebui asta…La câtă mizerie, minciună și ordinărie a adus în viața mea…Nu există nimic de discutat pe tema vreunei împăcări… Zero!

Dacă într-adevăr l-a înșelat asta, bine i-a făcut! Eu am mai multe info și despre el și despre ea. Nu mă interesează situația lor, dar de dat cu părerea pot să îmi dau că am cu ce! El oricum fără mine e zero barat…”, a declarat Oana Zăvoranu pentru ciao.ro.

Actrița susține că întregul scandal dintre Pepe și Raluca Pastramă este doar de fațadă, bruneta fiind convinsă că toată această „mascaradă” este făcută pentru publicitate. Oana Zăvoranu susține că artistul pozează în victimă, cântărețul fiind descris de vedetă ca „manipulator și alunecos”.

Păstrând aceeași notă frumoasa actriță este de părere că fostul soț se „agită” degeaba în acest scandal în care încearcă să acopere sub covor toată mizeria adunată în timpul mariajului cu fiica omului de afaceri Nelu Pastramă. În plus, Oana Zăvoranu este convinsă că divorțul dintre Pepe și Raluca Pastramă deja nu mai e de interes.

„Despre circul fostului Pepe, cred că profită de tot ce poate pentru a părea mereu “victimă”…ceea ce nu a fost niciodată, din contră! Este de o parșivitate incredibilă, manipulator, și alunecos. Continui să nu cred în acest divorț!

Continui să cred că îi este foame și este surprins că divorțul lui de Fiona nu prezintă interes pentru nimeni, dar ăsta e adevărul. Între ei, cei din lumea lor, nu își scot ochii…orice e pe acolo vor acoperi și vor băga mizeria sub covor….

Cu mine, pentru că sunt și româncă, șmecheră, drăcoasă, și legile audiovizualului erau că și inexistente atunci, a putut să facă atâta circ… acum o să se agite în zadar… deja plictisește lumea.

Oamenii pot vedea cu această ocazie cât de sinceri sunt ăștia amândoi, care până acum trei săptămâni «pozau» în familia perfectă, minunată și eternă”, a completat actrița, mai arată sursa menționată anterior.