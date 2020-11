Oana Zăvoranu explică de ce le-a atacat, de fapt, pe Anda Adam și Adelina Pestrițu: „Viața bate Instagramul. Se fac de râs”

Oana Zăvoranu le-a criticat zilele trecute pe Anda Adam și Adelina Pestrițu, punându-le și câteva porecle în stilul ei caracteristic, iar FANATIK a vrut să afle ce are de împărțit, de fapt, actrița cu cele două vedete.

Oana Zăvoranu ne-a mărturisit că nu are personal nimic cu nimeni, dar este sătulă de toate vedetele care au ajuns să promoveze absolut orice, trăindu-ți viața din Story în Story pe Instagram.

Actrița susține că este umilitor pentru o persoană publică să spună ce fel de produse pentru igiena intimă folosește sau să ceară anumite lucruri pe care apoi le promovează.

Oana Zăvoranu, nemiloasă cu divele Instagramului: „Ele sunt niște sărăcii”

„Mi se pare o umilință să zici ce tampon folosești tu sau cum face Pinocchio (n.r.: Adelina Pestrițu) care zice că nu mai are cafea. Eu dacă ajung vreodată să cer cafea pe Instagram mai bine aș dispărea de pe panoplia vedetelor din România.

Nu vedeți că toate divele promovează orice: picături de ochi, unguent de anus, suplimente alimentare… De mâncare nu mai zic. Să vedeți ce salam mănânc și ce salată am primit. Ele sunt niște sărăcii, de fapt. Noi tre să știm că mănâncă ele salate sau că una face mâncare cu bulion… Nu există așa ceva.

Dacă tot sunt vedete așa mari, să vorbească despre viață, să împărtășească experiențele lor, ce fac cu prietenii. Dacă tot ai o pasiune culinară, apucă-te de scris rețete. Problema e că lumea e naivă. Dacă oamenii nu ar cumpăra, vedetele astea ar muri de foame. Înseamnă bani care se duc, de la fiecare câte puțin pe promovare, 100, 200 de euro pe postare, depinde. Ele din asta au ajuns să trăiască”, a declarat Oana pentru FANATIK.

Oana, despre Anda Adam: „Când o prinde cineva nemachiată pe stradă se sperie”

Legat de Anda Adam, Zăvoranu ne-a declarat că nu are nimic cu ea, doar că ar fi mai bine să renunțe la Photoshop, căci realitatea nu arată la fel cu imaginea ei din spațiul virtual.

„Andu Madam, pe care vi l-am arătat, are poze de zici că e mare bunăciune, dar viața bate Instagramul. Când o prinde cineva nemachiată pe stradă se sperie. Zicem: cine e? Aaa, e aia cu Selecta! Care, mă? Du-te mă de aici că nu e ea. Ele nu-și dau seama că mai dai ochii cu ele. Se fac de râs”, a completat actrița.

Oana Zăvoranu a explicat și care e diferența dintre ea și Adelina Pestrițu, de pildă: „Eu când pun ceva nu le zic oamenilor să ia. Eu tot ce pun pe Instagram plătesc. Nu am luat un măr moca. Pe mine mă întreabă lumea de unde ai geaca ai, cât costă cealaltă, și eu le spun, dar îi avertizez, vedeți că de la magazinul ăla vă costă.

Lumea nu are o voce care să semnaleze derapajele astea și de asta lumea îmi scrie și pot să spun că am devenit o voce, pentru că e totul nociv. Pinocchio, adică Adelina Pestrițu, s-a trezit într-o zi că Virgil nu are cafea. Vai, ce știre națională. N-avea cafea Virgil și i-a trimis o firmă zeci de cutii. Acuma beau două-trei cafele pe zi că au. Georgele, hai să cumpărăm cafea că bea și Adelina Pestrițu. Ce lume e asta?”