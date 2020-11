Oana Zăvoranu îi face praf pe Pepe și Oana Roman: ”E agățată de bichonul de Pepiță”

Oana Zăvoranu nu se abține și intervine din nou în divorțul dintre Pepe și Raluca Pastramă, de data acesta aruncând săgeți și asupra Oanei Roman despre care spune că „se agață” de artist pentru că ar nutri sentimente secrete pentru el.

Actrița din serialul „Sacrificiul” de la Antena 1 l-a comparat pe fostul soț cu un „bichon”, după ce Oana Roman a mers la un post de televiziune unde a vorbit despre relația pe care o are cu cântărețul.

Bruneta susține că fostul partener de viață nu are bani pentru avocat, motiv pentru care o trimite pe vedetă să-i țină partea. În plus, Oana Zăvoranu este convinsă că fiica fostului premier al României Petre Roman nu are nimic de zis când apare pe micile ecrane.

Oana Zăvoranu, un nou atac la adresa Oanei Roman și a lui Pepe

„Deci nu interesează pe absolut nimeni nimic din ce face sau zice. Acum e scai agățată de bichonul de Pepiță, care nu are bani de avocat și o trimite săgeată oriunde…

Dacă e ceva care filmează sau face poze, ea e acolo mă”, a scris Oana Zăvoranu pe contul de Instagram, informează spynews.ro.

Vedeta nu a uitat nici de conflictul aprins dintre fostul partener de viață și actuala soție a acestuia. Fosta prezentatoare TV a adus în discuție presupusa bătaie pe care Raluca Pastramă ar fi primit-o de la Pepe, precizând că nu crede în separarea acestora, totul fiind o „prefăcătorie” menită să le aducă capital de imagine.

„Mare talent! Și o minune de voce și de om. Tare mândră de el! Și de ăsta e tare mândră… E… ea ar vrea ca și el să fie mândru de ea și așa ca «iubit» că de mult timp visează în secret la el… la el și el…

NIMIC, BĂI NENE. Dar tu… continuă să visezi… că visul moare ultimul. Nugget are ale «trebi», măi”, a mai spus bruneta despre relația dintre Oana Roman și Pepe în urmă cu câteva zile.