Oana Zăvoranu, jignire fără precedent pentru Pepe și Raluca Pastramă: ”A bătut-o pe bot de cal”

Oana Zăvoranu continuă seria atacurilor surprinzătoare la adresa vedetelor din showbiz-ul românesc, iar, de data aceasta, ținta brunetei este chiar Raluca Pastramă, soția lui Pepe.

Nu este pentru prima oară când Oana Zăvoranu comentează despre divorțul dintre fostul ei partener și Raluca Pastramă, iar acum, aceasta o jignește din nou pe fosta soție a lui Pepe.

Recent, în spațiul public au apărut informațiile conform cărora Pepe ar fi devenit agresiv și ar fi lovit-o pe Raluca, cu care se află în divorț, în fața copiilor, iar Oana Zăvoranu a intervenit.

Oana Zăvoranu, noi jigniri la adresa soției lui Pepe. Ce spune despre Raluca Pastramă: “A bătut-o pe bot de cal”

Joi seara ar fi avut loc o altercație între Pepe și soția sa, Raluca Pastramă, soldată cu deschiderea unui dosar de cercetare penală, pentru violență în familie, și un ordin de restricție, pe numele artistului. Conform Ralucăi, Pepe a lovit-o peste față, aceasta dezechilibrându-se și căzând.

Oana Zăvoranu i-a șocat pe internauți, după ce a postat pe pagina ei de Instagram o fotografie cu un articol din presă, care făcea referire la violenţele care au avut loc între Raluca şi Pepe, motiv pentru care Oana Zăvoranu a atacat-o dur pe Raluca Pastramă.

“Deci aveai dreptate când spuneai că este violent. A bătut-o pe bot de cal. De ce vorbiți mă așa de urât de soția omului?” a scris Oana la Instastory.

Așa cum era de așteptat, Oana Zăvoranu a intervenit, confirmând că fostul ei soț a fost violent, mai ales verbal, în căsnicia cu ea, însă, mărturisind că nu crede că acesta a lovit-o, într-adevăr, pe Raluca Pastramă. În plus, bruneta a declarat că este sigură că divorțul este unul de fațadă, la fel ca bătaia primită de soția lui Pepe.

„În afară de faptul că mi se rupe și mi se îndoaie, cum am mai spus, încă consider că este un bluff. La modul că nu cred, având în vedere cât este de controlat el de această familie de infractori, Pastramă, nu cred că-și permitea să o bată pe asta în mijlocul străzii de față cu copiii. Că… nu știu… există poate niște înțelegeri după câțiva ani de căsnicie, există între oricine și oricine. (…) Nu cred că a bătut-o. Nu cred că sunt în prag de divorț. Cred că au probleme, repet, cum are orice cuplu. Cred însă că le este foarte fomiță. Au văzut că nu b@#$ nimeni cu divorțul, fapt pentru care s-au gândit că dacă implică un pic și de bătăiță și de țigănie și de poliție, o să devină un pic mai interesant subiectul lor, care de altfel nu prezintă interes. Nu prezintă interes pentru că el fără mine este fix zero barat”, a spus Oana Zăvoranu pentru cancan.ro.