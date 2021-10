Oana Zăvoranu, mesaj subtil pentru Andreea Marin. Cum a criticat-o pe prezentatoare: „Mai poți să fii divă?”

Oana Zăvoranu a criticat-o pe Andreea Marin în direct la TV, la emisiunea lui Cătălin Măruță. Actrița nu este de acord cu vedetele care fac reclame în mod exagerat și a făcut un comentariu la adresa „Zânei Surprizelor”.

De aproape un an, Oana Zăvoranu are și o emisiune-pamflet pe YouTube, unde le ironizează pe vedetele care fac reclame la diverse produse.

Aceasta a spus în repetate rânduri că este de acord cu ideea de a face reclamă, dar nu poate spune același lucru și despre produsele promovate de vedete pe rețelele sociale.

Oana Zăvoranu, mesaj subtil pentru Andreea Marin. Cum a criticat-o pe prezentatoare

Controversată pentru stilul direct și pentru faptul că spune lucrurilor pe nume, Oana Zăvoranu a „înțepat-o” și pe Andreea Marin. Actrița nu este de acord cu produsele la care fac reclamă unele persoane publice din România.

Oana Zăvoranu a făcut un comentariu subtil a adresa Andreei Marin în legătură cu produsele pe care le promovează în mediul online. Bruneta a spus că prezentatoarea TV nu se poate considera „divă” atunci când face reclamă la periile de WC.

Fosta actriță din serialul „Sacrificiul” a ținut să menționeze că nu faptul că vedetele fac reclame este deranjat, ci categoriile de produse promovate.

„Când faci reclamă la ceva plătit, dar care nu te umilește, atunci e ok. Când faci reclamă la chiloți, n-ai cum. (…)

Când eu sunt cu priza în mână, dar atunci când mă contactezi zici că ai 300 de asistente, nu e ok. Marin (n.r. Andreea Marin) face reclame la perii de WC.

Am murit în momentul ăla. De ce nu spui: „Mie îmi place să mă cufuresc și de aia folosesc?” Pai, în momentul ăla mai poți să fii divă?”, a declarat Oana Zăvoranu în platoul emisiunii , de la Pro TV.

Diva a spus că va lipsi o perioadă de pe YouTube, până își va găsi o nouă echipă de filmare pentru emisiunea-pamflet.

Oana Zăvoranu are de recuperat o sumă mare de bani

Oana Zăvoranu a câștigat un proces împotriva lui Luis Lazarus, care a numit-o „asasină” pe brunetă, cu ceva timp în urmă. Astfel, bruneta are de recuperat daune în valoare de 15.000 de euro.

„Nu am bani de dat, ci am mulți de recuperat. Am mulți escroci care m-au ciordit și printre el este și Vasilica Tuturiga, care îmi datorează bani si nu pot sa-l execut. Am hotărâre judecătorească, m-a făcut asasină peste tot.

Am de recuperat 15 mii de euro. Nu-l cunoașteți după numele asta, pentru că îi este rușine de el. El se numește Luis Lazarus și are un proces întreg pierdut.

Procesul s-a încheiat acum câteva luni. Cum să ai tupeu, când ești un neica nimeni, să zici că vrei să faci, să dregi?”, a mai spus Oana Zăvoranu.