Oana Zăvoranu o dă în judecată pe Oana Roman: „Nu m-am luat de fiica ei. Garantez că o să aibă proces cu mine”

Oana Zăvoranu a anunțat că o dă în judecată pe Oana Roman pentru că a spus despre ea că are probleme psihice, după ce actrița a sfătuit-o pe fiica fostului premier al României, Petre Roman, să nu își expună copilul pe Instagram.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vedeta a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre conflictul dintre ea și Oana Roman și a spus ce se află, de fapt, în spatele acuzațiilor pe care i le-a adus sora Catincăi Roman.

„Am văzut că a zis că mă dă în judecată. Ce m-a deranjat e că a zis că am probleme psihice și pentru asta o dau eu în judecată căci am vorbit deja cu avocații mei. Ea are probleme psihice nu eu”, a fost reacția promptă a Oanei Zăvoranu pentru site-ul nostru.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Oana Zăvoranu anunță că îi intentează un proces Oanei Roman

Oana ne-a mai spus că nu s-a legat de fiica ei în postarea care a enervat-o pe Roman: „Eu nu m-am luat de fiica ei. Ea a scris că Iza s-a apucat de influencereală râzând, iar eu am zis că asta ne mai lipsea. I-am spus să se culce copilul că mă-sa e mare influenceriță și dacă se face și fiica ei murim încet toți.

Ce face este o mizerie. Fără să fiu agresivă, nu e vinovată fetița cu nimic, nu are o vină că mă-sa e cum e. Am sfătuit-o doar să se culce. Ea o pune pe fiica ei pe rețelele de socializare și, culmea tupeului, zice că îi fur poze că o expun”, a explicat Zăvoranu.

ADVERTISEMENT

„Garantez că ea o să aibă proces cu mine. Eu am avocați, nu îi caut pe un cont de Facebook unde se vând hăinuțe second-hand, și nu am nimic cu hainele second-hand, să ne înțelegem. Ea a cerut ajutorul acolo, atât de importantă este”, a mai spus actrița.

„Când vrei să zici că ești o divă faci reclamă la tampoane și bulioane?”

Protagonista serialului „Sacrificiul” difuzat de Antena 1 a mai spus că nu înțelege de ce e considerată Oana Roman vedetă și că singura explicație pe care o găsește este că este fiica fostului premier.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„În afară că e fata lui tata, pe care l-a făcut în fel și chip, că era șocată de copilăria pe care a dus-o, ba era apoi fericită, ba nici ea nu mai știa, cine e femeia asta? E un amalgam de sentimente în suflețelul și în căpuțul ei… Se face niște conexiuni foarte ciudate în creierul ei”, a adăugat Oana.

Vedeta mai precizează că Oana Roman ar trebui să se roage pentru sănătatea ei la o biserică, pentru că datorită ei mai scrie lumea prin ziare: „Eu tot ce fac, și nu o să mă opresc pentru că nu e normal ce se întâmplă cu influencerițele astea, este cu o urmă de pamflet. Nu am nimic cu ele, ci doar cu modul penibil în care își trăiesc viața făcând reclamă la ace, brice, tampoane, geluri de duș, bulioane. Păi când vrei să zici că ești o divă faci reclamă la tampoane și la bulioane? O divă face reclamă la mașini scumpe, la diamante. Pentru mine divă înseamnă Diana Ross nu ce avem noi în România”.

ADVERTISEMENT