Oana Zăvoranu, reacție acidă după ce s-a spus că divorțează. “Trădarea și momentele grele…”

Oana Zăvoranu a avut o reacție acidă în legătură cu speculațiile privind relația dintre ea și soțul ei. Vedeta a postat un mesaj prin care a ținut să clarifice ce se întâmplă acum în viața ei.

Oana Zăvoranu, reacție acidă în legătură cu zvonurile despre divorț

În ultimele săptămâni au apărut . Mai mult, vedeta a postat, acum câteva zile, un mesaj despre trădare, iar fanii au crezut imediat că este vorba despre partenerul ei.

ADVERTISEMENT

Oana Zăvoranu a reacționat în legătură cu aceste speculații și a postat un mesaj acid pe rețelele sociale. Bruneta a ținut să le transmită internauților că totul este bine între ea și soțul ei și că mesajele despre trădare nu au legătură cu relația lor.

“Trădarea și momentele grele pe care le traversez nu se referă și nu au legătură cu soțul meu. Ca să nu mai orbecăie presa și să fiți și voi corect informați”, a scris actrița pe .

ADVERTISEMENT

Nu sunt primele speculații despre divorțul Oanei Zăvoranu

sunt căsătoriți de șase ani. De curând, în spațiul public au apărut zvonuri despre divorț după ce Alex Ashraf a fost surprins în compania unei alte femei, la un restaurant din Capitală.

S-a scris că vedeta și partenerul ei nu ar mai locui împreună, însă aceasta a ținut să lămurească situația. Astfel, Oana Zăvoranu a postat și atunci un mesaj în mediul online, dând de înțeles că totul merge perfect între ea și partenerul ei.

ADVERTISEMENT

“Vă pup și vă iubesc și să nu mă credeți decât pe mine! Alex Ashraf, știi că ești inima mea, da? Just the two of us (n.r. doar noi doi)”, a fost reacția vedetei în legătură cu zvonurile despre despărțire.

De altfel, la finalul lunii ianuarie, Oana Zăvoranu a ținut să clarifice niște lucruri cu internauții. Aceasta le-a spus că va anunța singură atunci când va avea ceva de zis în legătură cu ceea ce se întâmplă în viața ei, nu va aștepta să fie întrebată.

ADVERTISEMENT

“Nu pot închide gura lumii, care trăiește viața mea mai mult decât pe a ei. Dar pot alege să trăiesc fix așa cum vreau și în continuare să mă bag în pat cu cine simte sufletul și inima mea, fără să mă prostituez la propriu și la figurat. Eu nu m-am prostituat în viața mea. Asta face diferența”, a scris atunci actrița.