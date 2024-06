Oana Zăvoranu, reacție furibundă înainte de alegeri: „Nu candidez, deci n-am pe cine vota”

Duminică, 9 iunie 2024, românii iau decizii ce vor avea consecințe pentru următorii ani. Milioane de persoane sunt așteptate la urne astăzi, pentru alegerile europarlamentare și locale, dar Oana Zăvoranu nici nu vrea să audă. Reacția acidă a vedetei.

Oana Zăvoranu nici nu vrea să audă despre alegeri

Duminică, Românii merg la urne din dorința de a schimba ceva și a asigura un viitor mai bun, dar sunt și persoane care consideră că votul lor nu schimbă nimic.

ADVERTISEMENT

Printre aceștia se numără și Oana Zăvoranu. Sâmbătă seară, cu doar câteva ore înaintea deschiderii urnelor, vedeta a transmis un mesaj clar pe contul său de Instagram. Nu vrea să voteze și pace! De ce? Pentru că nu consideră că are pe cine.

„Nu merg că EU nu candidez deci n-am pe cine vota”, și-a început „Querida” declarația. Și a continuat prin a explica faptul că nu este vorba despre o glumă, ea chiar își dorește să intre în politică.

ADVERTISEMENT

„Adevărul dincolo de glumă care păcat că e doar glumă, aia că eu nu sunt în cărți să candidez, că ar fi fost un mare și real câștig pentru București și nu numai, este că nu merg să votez.

Că stiu că oricum totul este blat și câștigă aia/alea de ‘sar‘ la interval cu multe lovele… Așa în ultima juma’ de ora. Că așa e încă pe la noi…vorba lu’ tata… Lume multă , oameni puțini…”, spune Oana Zăvoranu despr

ADVERTISEMENT

„Când o să fie pe bune, am să și candidez”

Astfel că, Oana Zăvoranu susține clar și răspicat că va merge să voteze atunci când „va avea pe cine” sau când numele său se va afla pe liste. Și până când acel moment va veni, se va bucura de o întrunire cu cei dragi și pe care încă se mai poate baza.

Amintim că vedeta nu trece printr-o perioadă roz acum, confruntându-se cu probleme financiare serioase. Fosta soție a lui Pepe chiar a ajuns în situația de a-și vinde obiectele de lux și hainele din garderobă.

ADVERTISEMENT

„Când o să fie pe bune și am să știu că e fără ciordeli, am să și candidez și am să merg cu siguranță să mă și votez. Până atunci, dacă vrea Cel De Sus, duminică vom face o masă cu puținii prieteni loiali și de calitate pe care îi avem de curând.

Și îi mulțumesc lui Dumnezeu și numai Lui că sunt că mine și nu ca ei… Ca cei pe care mă pregătesc temeinic să îi ‘trag’ în țeapă pentru că au îndrăznit să mă fure și să aibă și tupeu să scoată un sunet urat despre mine.

Și eu când mă pun să îmi fac dreptate, îmi fac! Când vorbesc eu, ei tac și se bagă prin crăpăturile dintre ziduri că niște șobolani ce sunt. În rest să fim sănătoși. Noi ăștia de merităm și nu facem rău de diliți sau ordinari. Să fim iubiți de cine ne iubește și iubim. Și să avem parte de tot ce merităm”, și-a încheiat