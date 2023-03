Oana Zăvoranu, refuzată de PRO TV că era bătrână! Serialul de succes în care trebuia să joace: „Nu s-a putut”

Oana Zăvoranu putea să apară la PRO TV într-unul dintre cele mai de succes seriale difuzate de postul de pe Pache Protopopescu. Querida a dat casting pentru unul din personajele principale ale unei comedii românești, dar nu a fost acceptată… din cauza vârstei!

Oana Zăvoranu, refuzată de PRO TV pentru ă era bătrână. În ce serial trebuia să apară Querida

Cu toate că a fost una dintre vedetele din prima linie din trustul PRO, Oana Zăvoranu făcând istorie în telenovelele de la Acasă TV, se pare că la postul ”mamă” nu a avut mare trecere.

ADVERTISEMENT

Oana Zăvoranu, cunoscută pentru rolurile din „Numai iubirea” și „Păcatele Evei”, dar și pentru emisiunea „Corazon latino”, a picat un casting important al vieții sale. Nu pentru că nu avea talent actoricesc, lucru dovedit de-a lungul timpului, ci pentru că rolul pentru care a dat proba nu i se potrivea.

Actorul Tudorel Filimon – Nea Popa- a dezvăluit în podcastul lui Cătălin Măruță că Oana Zăvoranu a fost la castingul de la serialul „La bloc”. Zăvo putea face parte din trio-ul Laura Cosoi- Dana Rogoz- Tily Niculae, dar n-a avut noroc!

ADVERTISEMENT

Oana Zăvoranu n-a fost acceptată din cauza vârstei: „Totuși, se vedea”

La vremea respectivă, la începutul anilor 2000, Dana Rogoz, de pildă, avea în jur de 17-18 ani, iar Oana 30. În opinia lui nea Popa din „La bloc”, chiar dacă Oana se întreținea foarte bine, se vedea diferența de vârstă dintre ea și Abramburica. Din acest motiv, vedeta nu a mai fost aleasă.

„Și Oana Zăvoranu a dat casting pentru serial. Dar s-a pus problema: măi, fata asta, Dana Rogoz, avea 17-18 ani… Și fata aia (n.r.: Oana Zăvoranu) avea 30. Totuși, se vedea. Nu s-a putut”, este dezvăluirea în premieră făcută de interpretul lui nea Popa în „La bloc”,

ADVERTISEMENT

Dincolo de acest detaliu neștiut despre comedia care a făcut furori la începutul anilor 2000, Tudorel Filimon a povestit și o experiență cu totul inedită care s-a întâmplat pe platourile de filmare.

Tudorel Filimon a fost cooptat în proiect după câteva luni bune de la casting. Și Marian Râlea trebuia să joace în comedie

Actrița Mariana Dănescu, cea care a intrat în pielea lui Lili a născut chiar la filmări! „Mariana era o femeie extraordinară. Au anesteziat-o și când o duceau acolo, pe targa aia s-o ducă la naștere, până să adoarmă, încă mai dădea replici”, a povestit Tudorel Filimon.

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns, însă, Tudorel ? Acesta și-a amintit, în cadrul aceluiași podcast, cum a reușit să facă parte din echipa producției de la PRO TV.

ADVERTISEMENT

„În 2000 au început castingurile. Nu era cu poezii, cu din astea. Era o secvență din scenariul de acolo. Nu mai știu ce am avut prima oară ca text. Știu că am dat proba cu Moștenescu și cu Toni. Am dat împreună și am plecat. Peste câteva luni am aflat că am luat proba.

Eram de la începutul începutului eu, Lili, Dana Rogoz și Dragoș Moștenescu. În rolul lui Nelu Curcă a fost Marian Râlea. Nu știu ce s-a întâmplat, că peste noapte a venit un alt actor. Nici Mimi nu era, a fost o altă actriță acolo”, a declarat Filimon.