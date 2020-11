Oana Zăvoranu și-a găsit o nouă victimă, după Oana Roman: „Murdărită rău la guriță. Vai mămica ei”

Oana Zăvoranu a revoluționat rețelele de socializare în ultimele 24 de ore cu ironiile la adresa Oanei Roman, lumea fiind împărțită în două în legătură cu jignirile pe care i le-a adresat. Nu a trecut mult timp că actrița și-a găsit o nouă victimă: Cristina Ich!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Oana duce de ceva vreme un război în mediul online împotriva vedetelor care fac bani din Instagram și se cred influencerițe, iar cea care a ajuns în gura ei este iubita lui Alex Pițurcă, fotomodelul basarabean Cristina Ich.

Zăvo a vrut să sublinieze câteva lucruri pe care le crede despre Angelina Jolie de România și a recurs din nou la criticile destul de jignitoare, tipice brunetei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Oana Zăvoranu dă de pământ cu Cristina Ich

„O altă influenceriță my a@#… care nu are vorbițele la ea, puțin mobilată la mințic, subțire din toate punctele de vedere și „murdărită” rău la guriță de limbi… străine. Vai mămica ei, dacă vă recomandă ceva, să fugiți… sau să cumpărați dacă atâta vă duce capu… dar să nu plângeți după bani… cantitate neglijabilă, cu un public sub mediocritatea acceptată de lege”, a spus Oana Zăvoranu pe Instastory.

În mesajul de ieri, Oana Zăvoranu a făcut-o praf pe Oana Roman, subliniind apetența acesteia pentru mesele copioase, ba chiar a poreclit-o Peppa Pig, după ce în urmă cu mai mulți ani a devenit celebră porecla Onuca Pateuț.

ADVERTISEMENT

Oana Roman o ignoră

Oana nu a economisit niciun cuvânt și susține că fata lui Petre Roman este falsă, că imaginea pe care vrea să o arate publicului nu are nicio legătură cu realitatea.

Oana Roman a cerut să nu mai fie întrebată în legătură cu Zăvoranu și că toate comentariile pe care le-a făcut nu o ating pentru că vin de la ea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Oana Zăvoranu este cunoscută de publicul din România pentru gura ei slobodă, modul în care alege să se zbată în anumite conflicte fiind cel pentru care mulți au apreciat-o.