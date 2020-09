Oana Zăvoranu și-a surprins fanii cu o nouă fotografie. Iată cum arată vedeta fără pic de machiaj

View this post on Instagram

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Multumesc pentru sutele de mesaje in care sunteti de acord cu mine referitor la parerile vis a vis de cum trebuie sa fie abordate tratamentele,(imbunatatirile), pe care o femeie trebuie sa si le faca la nivelul fetei sau corpului Da, sustin si voi sustine frumusetea PERSONALIZATA si nu cea copiata de la toate balabustele care merg la medicii esteticieni cu poza-n dinti si sunt facute ‘copy paste’ 😂 Unde va e personalitatea ? Daca mie mi-ar spune cineva ca seman cu alta decat cu mine m-ar lua instantaneu capu’ pt ca ar insemna ca toate particularitatile fizionomiei mele ar fi praf, iar eu nu mai sunt eu…🧐 Nu zic ca daca sunteti mai uratele sa nu va faceti mai frumoase…dar asta nu inseamna SA VA FACETI TOATE LA FEL 😈😈😈…mai bine mai urata si cu personalitate, decat belita si cașuchie ca toate 😄😂🙃 Consider ca fiecare fața este diferita si i se poate adapta cea mai buna versiune a ei…in limitele bunului simt macar 😉 A…Si nu va mai luati dupa tâmpele care pt orice frimitura aruncata de oricine, va spun sa va duceti colo sau colo, sau sa cumparati aia sau aia…ca totul e la misto, la vrâjeala si voi puneti botu’ 😈…uitati-va mai intai la ele cat sunt de triste, de false si de pline de bube…pe fata si in c.r 😂. Ok? Luati in seama DOAR INDRUMARILE facute de oameni seriosi, care nu pot fi cumparati pe un supozitor, o extensie, niste gumari, trei flori ofilite, o crema expirata, un ceai opărit sau un kil de botox 😂🥱 Va pup, Oana ♥️ See you soon 😉🙏🤗 #oanazavoranu #oanazavoranuisabrand #backtoyou #bitch #love #beautiful #natural #glam #makeup #family #cool #dope #america #power #money #god #vip #iam #theoneandonly

A post shared by OANA ZAVORANU OFFICIAL (@oana.zavoranu) on Sep 16, 2020 at 11:15am PDT

ADVERTISEMENT