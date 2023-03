Oana Zăvoranu și Anamaria Prodan, făcute praf pe TikTok: ”Să mă ia cu mașina la mall și la urmă să mă spargă cu bătaia”

Cele mai mari dive ale showbizului monden, Oana Zăvoranu și Anamaria Prodan, au intrat în lumea TikTok-ului și odată cu asta, în ochii celor care deja și-au făcut un nume pe platformă, și-au pierdut statutul de vedete. S-au „înscris” la meciuri, dar au fost ironizate crunt.

Oana Zăvoranu și Anamaria Prodan, ironizate crunt de „personalități” de pe TikTok

Întotdeauna etalându-și luxul și opulența în care trăiesc, Anamaria Prodan și Oana Zăvoranu au arătat la televizor, în presă și în social media cât de bine le merge. Haine și accesorii de brand la care mulți doar visează, mașini scumpe și afaceri bănoase, pe scurt: o viață perfectă.

Totuși, ele au coborât, cumva, de pe „piedestal” și s-au alăturat comunității TikTok. Prima a fost impresara, care .

De curând, i s-a alăturat și Oana Zăvoranu, spre mirarea multor persoane, care nu s-ar fi așteptat la acest lucru. Totuși, deja are la activ numeroase live-uri, dar cei cu care se joacă nu mai țin cont de statul pe care său.

Oana Zăvoranu și Anamaria Prodan, invitate la capre

Așa se face că au ajuns să fie ironizate crunt de Mădălin Feraru- un cunoscut TikTok-er- și de Nadin- un băiat simplu, de meserie cioban, care a câștigat rapid simpatia publicului, iar acum nu doar câștigă bani frumoși de pe platformă, dar vorbește de la egal la egal și cu nume cunoscute.

Pentru că meciurile se joacă pe provocări, iar cine pierde are de îndeplinit tot felul de misiuni neobișnuite, Nadin, care inițial a spus că nu știe foarte multe despre Oana Zăvoranu, dar că i-a admirat corpul atunci când a văzut-o în serialul Sacrificiul, le-a invitat atât pe ea, cât și pe Anamaria Prodan, să-l ajute cu caprele.

„Să veniți amândouă la vară să-mi dați la ușă, că ciobanul pleacă în excursie..”, a spus Nadine. „Ce să facem? Că n-am înțeles…”, a a reacționat imediat Oana Zăvoranu. Dar Nadin nu s-a lăsat: „Să-mi dați la ușă amândouă…caprele”.

Feraru a intervenit și el, explicând că este vorba despre tunsul animalelor, însă Oana Zăvoranu a fost vizibil iritată de expresiile folosite de cei doi: „Zi așa cu subiect și predicat, că așa…Zi așa, că nu înțelegem. Ce, tu tunzi oi?”.

Oana Zăvoranu nu este iertată de TikTok-eri: „Poate să intre și nevasta lui Țiriac”

Altă dată, Oana Zăvoranu a fost provocată de același Nadin la o schimbare drastică de look: „Vă luați juma de sprânceană dacă pierdeți, cu mașina”. „Și când te-ai trezit era primăvară, nu? Sau venea Moș Crăciun?”, a răspuns, ironică, diva.

„Doamna, vezi că poate să intre și nevasta lui Țiriac pe TikTok. Mie nu-mi pasă, eu o pun la provocări. Poate să fie și a lui Putin, când intri în joc, nu-i joc”, a spus tânărul, deloc impresionat de Oana Zăvoranu.

„Și crezi că-și rade cineva mustața pentru tine, mă? Mă, Nadine, mă!”, „Păi, ce? Dumneavoastră ca femeie la 50 de ani aveți mustață? Eu am zis sprânceană!”, au fost următoarele replici dintre cei doi.

Un alt TikTok-er a intervenit atunci când Oana a spus că are orice vrea ea, „Minte, Nadine. E amărâtă, vai de ea. Asta nu are un ban”, dar Nadin a venit cu altă idee pentru vedetă. Dacă nu vrea provocări, poate să-și promoveze clinica medicală, doar că el nu a știut exact cu ce se ocupă.

„Dumneavoastră, pe TikTok, dacă vreți, puteți să vă promovați clinica aia de animale sau ce aveți”, a afirmat tânărul. „Eu am clinică de oameni, mă! Te fac bine și pe tine, vrei?”, a fost reacția Oanei Zăvoranu.

După, însă, Oana Zăvoranu- , și-a amintit de intervenția celuilalt utilizator al platformei: „Auzi, mă, tu ce-ai zis, că eu fac cerșeală pe TikTok, Armando. Sau mi s-a părut mie?”.

Oana Zăvoranu și Anamaria Prodan, așteptate la… bătaie

De asemenea, Feraru și-a dorit să iasă „la o fasole pe băț”, iar apoi- făcând referire la episodul în care , a afirmat că vrea să ia bătaie de la Anamaria Prodan.

„Să ies și eu la o fasole pe băț cu doamna Prodanca, să mă ia cu limuzina aia, să mă lăfăi, să mă bată în trafic, cum îi place ei. Eu sunt masochist, îmi place așa. Și copiii să țipe de frică. Vreau o provocare să vină doamna, să mă ia cu mașina la mall și la urmă să mă spargă cu bătaia. Stânga- dreapta, croșeu”, i-a spus Feraru.

El nu a uitat-o nici pe Oana Zăvoranu, pe care a invitat-o în Gala RXF- după ce i-a explicat vedetei despre ce e vorba: „În gala RXF cu mine. În cușcă, bătaie în cușcă. Mi-ai vorbit urât când eram mai mic. Ai vorbit în film și eu am crezut că mi-ai zis mie și de atunci. Vreau să mă bat cu tine în gală, în RXF. Cu Ana nu (n.r Prodan), că are din alea e trafic. Are și briceag”.