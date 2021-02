Oana Zăvoranu spune Nu reclamelor, dar profită de ele? Actrița a dat cărțile pe față

Oana Zăvoranu a fost acuzată că încearcă să demaște toate influencerele din țara noastră care profită de produse fără să le plătească, lucru care a făcut-o să dea cărțile pe față. Actrița spune ”Nu” reclamelor în show-urile sale de pe Youtube, dar profită de ele?

Bruneta a răspuns în stilul ei caracteristic, mărturisind că are mai multe operații estetice decât regretatul mega star Michael Jackson. Ironică până la capăt, vedeta a dezvăluit câteva episoade prin care „a profitat” de mocangelile unor saloane de înfrumusețare.

Acuzată că le vorbește de rău pe cele mai primesc produse gratis de la diferite firme, Oana Zăvoranu s-a decis să dea cărțile pe față. Actrița din serialul „Sacrificiul” a spus adevărul despre promoțiile după care a fugit de-a lungul anilor.

Oana Zăvoranu, prinsă în fapt? Actrița e adepta mocangelilor?

„Eu eram dătătoarea de coduri, eu eram reclamista șefă, eu făceam reclame. Eu eram operata, Michael Jackson e tiră pe lângă mine. Eu eram de toate, o nenorocire. Ia uite-o, ea zice de noi, ia uite-o cum rupe saloanele influencera Oana Zăvoranu.

M-am umplut de bani, de 11 ani de zile eu merg la acest salon și mă spăl pe cap moca, deci mocangesc, rupt saloanele de coafor. M-am dus și eu să-mi fac un abonament la o sală, am zis abonament.

Am plătit pe o lună și am plătit și antrenorul personal cu 3.000 de lei. M-am dus cred că fix de două sau de trei ori și am postat acum un an de zile un filmuleț în care încercam să fac un antrenament.

Uite bă, și ea se duce la sală… nu am cerut banii de pe abonament înapoi și nici băiatului cu fitness, care este fostul iubit al lui aia de nu pot eu până-n martie să vorbesc despre ea, dar după aia o să fie bogăție și frumos așa.

Eu sunt o persoană care respectă legea, înainte de toate. Și i-am lăsat și lovelele, cașcavalul și i-am lăsat și la sală, deci vă dați seama ce mult am mocangit eu la sala aia?! Deci nu am mâncat, n-am băut, n-am ieșit de sub masă”, a spus Oana Zăvoranu într-un clip de pe Youtube.

Frumoasa brunetă le-a luat pâinea de la gură celor care promovează în mod excesiv pe rețelele de socializare tot felul de produse. Vedeta le-a luat la bani mărunți pe multe dintre vedetele din showbiz-ul românesc, care primesc moca lucruri pe care nici nu le testează de multe ori.

Printre persoanele publice deconspirate de actriță se numără Alina Ceușan, Adelina Pestrițu, Andreea Bănică, Anda Adam, Andreea Mantea, Cristina Ich, Oana Roman sau surorile Gabor, Monica și Ramona.