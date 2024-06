Oare ei ar fi învins Liechtenstein? Cea mai bună echipă a României care vede EURO 2024 la TV

Cu o săptămână rămasă până la primul meci de la Campionatul European, la 17 iunie, contra Ucrainei, , echipă clasată pe locul 202 în clasamentul mondial. În acest context, e interesant de analizat un prim 11 al fotbaliştilor care au ratat, din diverse motive, prezenţa la Euro 2024.

Olimpiu Moruţan a ratat Euro 2024, dar va fi prezent la turneul final din Germania

În primul rând, selecţionerul Edi Iordănescu a fost forţat să renunţe din motive medicale la doi jucători care aveau mari şanse să fie titulari. suferind o ruptură a tendonului lui Ahile într-un meci al echipei sale de club, Ankaragucu. Totuşi, ca un gest de solidaritate, Federaţia a decis să-l ia pe Moruţan în Germania, iar Nicolae Stanciu a renunţat la Euro la tricoul cu numărul 10 pentru cel cu numărul 21, purtat de obicei de Olimpiu Moruţan.

ADVERTISEMENT

La fel ca Moruţan, polivalentul Vladimir Screciu, care poate evolua atât ca mijlocaş cât şi ca fundaş, a ratat Euro 2024 în ciuda faptului că a fost un jucător de bază al României în campania de calificare. Fotbalistul Universităţii Craiova a sperat până în ultima clipă să se refacă după o accidentare suferită în luna martie, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Dacă Moruţan şi Screciu au probleme fizice, selecţionerul Edi Iordănescu a renunţat la alţi jucători din considerente tactice. Iată primul 11 al absenţilor României la Euro 2024: Răzvan Sava – Cristi Manea, Vlad Chiricheş, Alex Paşcanu, Raul Opruţ – Olimpiu Moruţan, Vladimir Screciu, Constantin Grameni – Florin Tănase, Louis Munteanu, Alex Mitriţă

ADVERTISEMENT

Din echipă n-aveau cum să lipsească cei doi fotbalişti chemaţi iniţial de Edi Iordănescu, dar care s-au întors acasă după anunţarea lotului final. Astfel, pentru că la Euro 2024 pot fi prezenţi maxim 26 de fotbalişti, portarul Răzvan Sava de la CFR Cluj şi mijlocaşul Constantin Grameni de la Farul, ambii fără nicio selecţie la naţionala mare, vor trebui să mai aştepte şansa debutului.

Florin Tănase a marcat contra Columbiei, dar nu va juca la Euro 2024

Mai departe, vorbim despre jucători a căror formă sportivă i-a scos din vederile selecţionerului. Este cazul fundaşului lateral dreapta Cristi Manea, care a pierdut primul 11 la CFR Cluj în favoarea lui Vasile Mogoş. Cum titularul de la naţională este Andrei Raţiu, Cristi Manea n-a fost inclus de Edi Iordănescu pe lista pentru turneul final.

ADVERTISEMENT

Într-o situaţie asemănătoare e atacantul . Acesta plăteşte tribut faptului că evoluează la o echipă care a evitat cu greu retrogradarea din prima ligă a Arabiei Saudite. Florin Tănase şi-ar putea relansa cariera la naţională odată cu posibila sa revenire la FCSB, negocierile cu Gigi Becali fiind în desfăşurare.

La FCSB e legitimat în acest moment şi experimentatul Vlad Chiricheş, 34 de ani, care a revenit recent pe teren după o accidentare de lungă durată, însă acest lucru nu l-a convins pe Edi Iordănescu. Cu 75 de selecţii la naţionala României, Chiricheş va rămâne, cel mai probabil, cu bucuria participării la singur turneu final, Euro 2016.

ADVERTISEMENT

Alţi doi fundaşi, stoperul Alex Paşcanu şi lateralul stânga Raul Opruţ, au fost atent monitorizaţi în ultima vreme de Edi Iordănescu, însă vor vedea Europeanul din Germania la televizor. Paşcanu e un jucător important la Sporting Gijon, care se luptă pentru promovare în prima divizie din Spania, iar Opruţ a renăscut la Hermannstadt, după experienţa ratată în Belgia, la Kortrijk.

Louis Munteanu şi Alex Mitriţă, ignoraţi de Edi Iordănescu

Cele mai controversate absenţe de la Euro 2014 sunt cele ale lui Louis Munteanu, atacantul Farului, şi Alexandru Mitriţă de la Universitatea Craiova. Louis Munteanu, 21 de ani, aflat în proprietatea italienilor de la Fiorentina, a înscris 12 goluri în ultima ediţie de campionat pentru Farul, dar selecţionerul Edi Iordănescu nu i-a găsit un loc în lotul de 23.

Dacă Louis Munteanu are tot timpul în faţă pentru a se remarca în tricoul naţionalei, situaţia e diferită în cazul lui Mitriţă. La 29 de ani, mijlocaşul Universităţii Craiova a avut un sezon reuşit, dar are porţile închise la naţională, cel puţin sub comanda lui Edi Iordănescu. Selecţionerul a anunţat de altfel că neconvocarea lui Mitriţă e legată de faptul că a preferat să meargă pe continuitate şi omogenitate.

Lotul României pentru Euro 2024:

PORTARI Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 20/0), Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 10/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0);

FUNDAȘI Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 17/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 7/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 17/0), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 2/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 20/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 27/2), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 27/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 35/2);

MIJLOCAȘI Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 17/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 18/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 37/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 55/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 70/14), Adrian ȘUT (FCSB, 2/0), Darius OLARU (FCSB, 18/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 24/7), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 21/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 35/5), Florinel COMAN (FCSB, 15/1);

ATACANȚI Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 11/2), George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 42/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 37/5), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 2/0).