Oaspete de lux la Dinamo – Universitatea Craiova! Cel mai în formă „tricolor” nu a ratat duelul de pe Arena Națională. Foto

Dinamo – Universitatea Craiova este capul de afiș al etapei a doua din play-off-ul SuperLigii. Duelul de pe Arena Națională a stârnit un interes mare, astfel că un internațional român nu a putut rata partida importantă din campionatul intern. Pe FANATIK aflați ce star din lotul României a ocupat un loc în tribune.

Valentin Mihăilă, oaspete de lux la Dinamo – Universitatea Craiova

Barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial va avea loc peste o săptămână, pe 26 martie. România se va deplasa la Istanbul pentru partida cu Turcia, astfel că jucătorii pe care îi va convoca Mircea Lucescu trebuie să fie la 100% pentru duelul decisiv. Valentin Mihăilă va fi, cel mai probabil, pe lista finală a selecționerului, astfel că atacantul s-a întors deja în țară.

FANATIK a surprins momentul în care atacantul legitimat la Rizespor se îndrepta către tribunele de pe Arena Națională. Este bine știut faptul că Mihăilă este un mare suporter al Universității Craiova, astfel că acesta a profitat de zilele libere și a decis să asiste la partida cu Dinamo din etapa a doua din play-off.

Mihăilă, în formă de zile mari înainte de Turcia – România

Transferat în vara lui 2025 la Rizespor, . De la începutul acestui an, atacantul a reușit să marcheze nu mai puțin de 4 goluri și să livreze o pasă decisivă pentru echipa sa.

Cotat la 2,8 milioane de euro, Mihăilă a adunat 19 meciuri, 6 goluri și două pase decisive la Rizespor. Atacantul a profitat de faptul că în Turcia este o pauză prelungită, următorul meci al echipei sale fiind programat abia pe 5 aprilie, și a decis să revină în țară, prilej cu care a asistat la meciul Dinamo – Universitatea Craiova.

