Oaspete de lux la Dinamo – Universitatea Craiova! Cel mai în formă „tricolor” nu a ratat duelul de pe Arena Națională. Foto

Partida dintre Dinamo și Universitatea Craiova a avut parte de un oaspete special. Cel mai în formă atacant român nu a putut rata duelul de pe Arena Națională.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
19.03.2026 | 21:12
Oaspete de lux la Dinamo - Universitatea Craiova. Foto: sportpictures
Dinamo – Universitatea Craiova este capul de afiș al etapei a doua din play-off-ul SuperLigii. Duelul de pe Arena Națională a stârnit un interes mare, astfel că un internațional român nu a putut rata partida importantă din campionatul intern. Pe FANATIK aflați ce star din lotul României a ocupat un loc în tribune.

Valentin Mihăilă, oaspete de lux la Dinamo – Universitatea Craiova

Barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial va avea loc peste o săptămână, pe 26 martie. România se va deplasa la Istanbul pentru partida cu Turcia, astfel că jucătorii pe care îi va convoca Mircea Lucescu trebuie să fie la 100% pentru duelul decisiv. Valentin Mihăilă va fi, cel mai probabil, pe lista finală a selecționerului, astfel că atacantul s-a întors deja în țară.

FANATIK a surprins momentul în care atacantul legitimat la Rizespor se îndrepta către tribunele de pe Arena Națională. Este bine știut faptul că Mihăilă este un mare suporter al Universității Craiova, astfel că acesta a profitat de zilele libere și a decis să asiste la partida cu Dinamo din etapa a doua din play-off.

Valentin Mihăilă, în tribune la Dinamo – Universitatea Craiova. Foto: FANATIK

Mihăilă, în formă de zile mari înainte de Turcia – România

Transferat în vara lui 2025 la Rizespor, Valentin Mihăilă a reușit să își reintre în formă. De la începutul acestui an, atacantul a reușit să marcheze nu mai puțin de 4 goluri și să livreze o pasă decisivă pentru echipa sa. Mihăilă poate fi arma secretă a lui Mircea Lucescu pentru duelul cu turcii, în contextul în care „tricolorii” se vor baza, cel mai probabil, pe contraatac.

Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului
Digi24.ro
Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului

Cotat la 2,8 milioane de euro, Mihăilă a adunat 19 meciuri, 6 goluri și două pase decisive la Rizespor. Atacantul a profitat de faptul că în Turcia este o pauză prelungită, următorul meci al echipei sale fiind programat abia pe 5 aprilie, și a decis să revină în țară, prilej cu care a asistat la meciul Dinamo – Universitatea Craiova.

Ronaldinho, 6 euro în cont! Și-a pierdut averea de 125.000.000€
Digisport.ro
Ronaldinho, 6 euro în cont! Și-a pierdut averea de 125.000.000€
  • 2,8 milioane de euro este cota lui Valentin Mihăilă
  • 33 de selecții și 5 goluri a adunat atacantul la echipa națională
Dinamo – Universitatea Craiova 0-0, live video în etapa a 2-a din play-off...
Fanatik
Dinamo – Universitatea Craiova 0-0, live video în etapa a 2-a din play-off SuperLiga. „Gol turcesc” al lui Etim
Divergențe între simbolurile Stelei! Marius Lăcătuș l-a auzit pe Mirel Rădoi și s-a...
Fanatik
Divergențe între simbolurile Stelei! Marius Lăcătuș l-a auzit pe Mirel Rădoi și s-a pronunțat: „Nu-l cred!”
Live video UEFA Conference League, manșa retur a optimilor. Acum se joacă 4...
Fanatik
Live video UEFA Conference League, manșa retur a optimilor. Acum se joacă 4 meciuri. Răzvan Marin și Bogdan Racovițan, titulari în AEK Atena – Celje și Rakow – Fiorentina
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Radu Banciu s-a convins în SuperLiga: 'Este cea mai bună echipă din play-off'
iamsport.ro
Radu Banciu s-a convins în SuperLiga: 'Este cea mai bună echipă din play-off'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!