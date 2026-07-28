Oaspete special la Universitatea Craiova înaintea meciului decisiv cu Levski Sofia: „Leu pe viață!”

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Vasile Mogoș (33 de ani) s-a despărțit recent de Universitatea Craiova, după ce a câștigat eventul alături de echipa antrenată de Filipe Coelho, iar acum a revenit în Bănie pentru a-și încuraja coechipierii înaintea meciului decisiv cu Levski Sofia de miercuri seară, manșa secundă a turului doi preliminar din Champions League.

Vasile Mogoș, revenit în România pentru a susține Universitatea Craiova la returul cu Levski Sofia

Plecat în vacanță în Italia după încheierea sezonului trecut, fundașul dreapta și central s-a întors deci în mod special la Craiova pentru a fi prezent pe stadion la această partidă extrem de importantă pentru olteni. Înainte însă de acest moment, fostul internațional român a mers în cursul zilei de marți la baza de pregătire a clubului, după

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Vasile Mogoș a fost filmat la sosirea în cantonamentul oltenilor, iar ulterior clipul video respectiv a fost postat pe pagina oficială de Facebook a clubului, alături de mesajul: „Vasile Mogoș, leu pe viață! A venit special la Craiova pentru a susține Știința în duelul cu Levski”.

Vasile Mogoș, declarații emoționante după plecarea de la Universitatea Craiova

La scurt timp după consemnarea acestui moment, , în care, printre altele, a vorbit în mod special despre legăturile foarte strânse existente în vestiarul Universității Craiova: „Eu nu sunt robot, sunt natural, de aceea unii mă plac, alții nu. Țin la echipă, îmi lipsesc băieții și aș face orice pentru echipă. Mă bucur foarte mult că a ieșit așa cum ne doream. Acum am altă bucurie, că m-am întors aici (n.r. în Italia), la părinții mei, la familia mea, învingător. Am făcut o petrecere incredibilă cu toată lumea care mi-a stat aproape. Am adus medaliile să le vadă și ei, pentru că sunt momente unice, iar aceste medalii sunt și ale lor. Ei m-au ajutat, m-au susținut indiferent de ce spuneau unii sau alții. Nu am jucat extrem de mult, dar să știți că e greu și din afara terenului.

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Mă bucur că am avut grupul ăsta sănătos. Am tras toți împreună, n-a fost unul care să se dea la o parte sau care să se supere. Bineînțeles, cine nu dorește să joace? Dacă nu dorești să joci, nu ești fotbalist. Noi suntem plătiți pentru a ne antrena și a fi mai buni, nu scrie niciunde că trebuie să joci 100%. Și când era Mirel Rădoi, am spus o vorbă. Noi suntem 25-26 de titulari, indiferent cine se duce chiar și în poartă. Putea juca oricine, toți am fost o familie și mă bucur din suflet că am bifat o asemenea fericire.

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Simt în continuare o bucurie mare, multă bucurie. Au fost momente frumoase. A fost și greu să realizez tot ce s-a întâmplat. Poate acum, când m-am întors din vacanță, că nu am avut presiunea de a mă întoarce în cantonament. Am timpul necesar la dispoziție să mă bucur de familie, să realizez cu adevărat ceea ce am făcut cu toții la Craiova”.