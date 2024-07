Oaza de relaxare a Mihaelei Bilic. Nutriționistul are o casă în Valea Prahovei, fără gaze și fără curent. ”Mai rustic de atât nu se poate”

Mihaela Bilic este unul dintre cei mai cunoscuți nutriționiști de la noi. De obicei, aceasta oferă sfaturi despre nutriție și îi învață pe toți secretele unui regim alimentar sănătos. Însă, din când în când, Mihaela Bilic vorbește și despre viața ei personală și despre lucrurile care o fac fericită.

Mihaela Bilic își construiește propriul colț de Rai pe Valea Prahovei

Mihaela Bilic nu mai are nevoie de nicio prezentare. De ani de zile de când este prezentă în fața publicului, aceasta a reușit să își contureze o comunitate de fani care o urmăresc mereu cu drag și interes.

De data asta, Mihaela Bilic a decis să schimbe registrul și să nu le vorbească urmăritorilor doar despre nutriție. Aceasta a ales să le arate o parte din colțișorul ei de Rai, locul care îi aduce cea mai mare liniște.

Poate că nu multă lume știe, dar Mihaela Bilic s-a născut în Câmpina și a crescut pe Valea Prahovei. Deși a plecat din acea zonă, mereu a simțit că ceva o ține legată de locurile copilăriei. Tocmai de aceea, a făcut un pas important.

În urmă cu ceva timp, după propriul plac. Și nu oriunde, ci chiar pe Valea Prahovei. Mândră de alegerea sa, nutriționistul a decis să le arate fanilor o parte din cabană.

Mihaela Bilic vrea să păstreze nota de autenticitate a mediului rural

Mihaela este foarte implicată în procesul de amenajare al cabanei și vrea să își pună amprenta asupra ei. Cabana prinde contur pe zi ce trece, iar Mihaela Bilic nu poate decât să fie în al nouălea cer.

”Noutăți de la cabană. Ca să nu o mai bată soarele și ploaia, prispa mea a primit un „cozoroc”, iar bețele de salcie or fi ele pentru gard, dar eu le-am pus pe acoperiș. A ieșit minunaaaat!!”

Surprinzător sau nu, Mihaela Bilic vrea să simtă cu adevărat gustul mediului rural. , nici gaze și nici curent, dar se pare că nu o deranjează. Din contră, spune că îi place mult mai mult așa.

”Întotdeauna am iubit pădurea. Așa că m-am întors pe Valea Prahovei, unde am copilărit și am o bucățică de teren, cu pădurea în spate. Iar casa, ce ziceți de ea?! Mai rustică de atât nu se poate. N-am gaze, n-am curent, n-am apă, însă, îmi place mult!”, a spus Mihaela Bilic pe Facebook.

Nutriționistul are de gând să transforme cabana de pe Valea Prahovei într-un loc unde să își găsească liniștea și să se refugieze de aglomerația urbană. Pentru ca peisajul să fie complet, Mihaela deja și-a luat un câine și o pisică.