Obezitatea poate fi învinsă. Cum a slăbit un bucureștean, 40 de kilograme în 9 luni

Populația României e din ce în ce mai afectată de obezitate. Specialiștii susțin că până în 2035, patru din zece adulți vor suferi de obezitate, dacă această problemă va continua să fie ignorată de autorități.

A slăbit fără a apela la dietele ”tradiționale”

Vestea bună este că , însă pentru asta este nevoie de organizare, voință, motivație și ceva sfaturi de la specialiști.

ADVERTISEMENT

Marian, un bucureștean de 33 de ani, a dezvăluit cum a reușit să slăbească într-un timp record, fără a apela la dietele drastice care sunt la mare modă și care de multe ori s-au dovedit ineficiente.

Bărbatul spune că ajunsese la peste 110 kilograme pentru că mânca haotic și . A fost nevoie de o nouă strategie în ceea ce privește alimentația, iar efectele s-au văzut imediat. În mai puțin de nouă luni, el a slăbit aproape 40 de kilograme.

ADVERTISEMENT

”Am avut 112 kilograme la început, acum am 70 şi am slăbit în jur de 40 de kilograme. În acelaşi timp mi-am îmbunătăţit şi partea de digestie, partea de energie. Am introdus micul dejun, înainte nu mâncam nimic dimineaţa. Am învăţat să mănânc corect, să combin corect alimentele”, a povestit tânărul pentru .

Cazul tânărului de 17 ani care avea 135 de kilograme

Un alt caz este al unui tânăr de 17 ani care, în urmă cu șase luni cântărea 135 de kilograme. Băiatul a schimbat regimul alimentar și a început să frecventeze sala de fitness. Cu 3-4 antrenamente pe săptămână, el a dat jos 33 de kilograme. Obiectivul lui este să ajungă la 90 de kilograme.

ADVERTISEMENT

“Cred că toţi copiii au această chestie, mănâncă foarte mult dulciuri, sucuri, fast food. Transpiram foarte mult, excesiv. Nu puteam să fac prea multe, foarte mult gâfâiam”, spune tânărul.

Obezitatea, noua boală a secolului

Obezitatea reprezintă o problemă și în rândul tinerilor, unde rata de creștere a acestui fenomen este mult mai accelerată decât la adulți. Statisticile arată că numărul de copii și adolescenți afectați de obezitate se va dubla în 2035, față de 2020.

ADVERTISEMENT

Deși este considerată o boală, obezitatea nu se tratează, cu adevărat, în sistemul medical. De exemplu, nu există servicii de nutriție decontate de Casa națională de Asigurări Medicale, să nu mai vorbim de consultații psihologice.