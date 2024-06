Obiceiul care aduce belșug de Solstițiul de Vară. Tradiția respectată din cele mai vechi timpuri. Anul acesta evenimentul are loc joi, 20 iunie, specialiștii declarând că este cel mai devreme solstițiu din ultimii 228 de ani.

Datina care aduce bogăție de . Care este procedura ce trebuie ținută și care are o vechime foarte mare. Se respectă și acum de oameni în cea mai lungă zi din an, care are o serie de obiceiuri și tradiții importante.

Fenomenul astronomic marchează perioada când zilele din emisfera nordică încep să se scurteze până la solstițiul de iarnă. Odinioară era sărbătorit cu petreceri, dansuri, focuri și cântece, însă multe dintre acestea nu s-au mai păstrat.

Chiar și așa evenimentul este înzestrat cu o energie a belșugului, pasiunii, vitalității și creativității. Se crede că cei care merg să se scalde în lacuri și râuri se vor vindeca perioada aceasta de suferințele pe care le au.

Acest obicei se mai ține și în ziua de azi, semn că oamenii cred în puterea lui. De asemenea, se mai spune că este bine să te speli cu roua din ajunul solstițiului, practica fiind văzută ca un ritual magic de frumusețe.

Pentru refacerea sănătății se folosea în urmă cu foarte multă vreme o baie cu ierburi în noaptea solstițiului. Pe de altă parte, în calendarul românesc, prin excelență solar, sărbătorile de mare importanță creștină se plasează în preajma echinocțiilor și solstițiilor.

Un exemplu concret în acest sens este legat de Sânziene, sărbătoare cunoscută și sub numele de Drăgaica, care are loc anual la data de 24 iunie. Legat de solstițiul de iarnă, care are loc în apropierea Crăciunului, vorbim de Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul.

În altă ordine de idei, solstițiul de vară simbolizează puterea Soarelui și frumusețea Pământului. Se mai spune că cucul încetează să mai cânte, ziua fiind numită în popor „Amuțitul cucului”. Cucul indică primăvara astronomică.

Pentru poporul român această pasăre simboliza în urmă cu multă vreme mai multe lucruri, în funcție de unde cânta, cum cânta și pe ce stătea. Cucul putea ”vorbi” despre sănătate, noroc sau căsătorie și uneori chiar moarte.

Solstițiul de vară este ideal pentru a culege de pe câmpuri unele plante de leac. Acestea se adună doar noaptea, păstrându-se mai mult pentru Sânziene. Se adună flori și se împletesc coronițe pe care le poartă fetele pe cap.

Solstițiul de vară, record absolut în 2024

Solstițiul de vară stabilește un record absolut în 2024 pentru că are loc cu o zi mai devreme, pe 20 iunie, la ora 23:51. Asta înseamnă că este cel mai devreme solstițiu din ultimii 228 de ani. Joi este cea mai lungă zi din an, cu o durată de 15h și 32m, în timp ce noaptea are numai 8h și 28m.

Până acum fenomenul astronomic s-a desfășurat pe data de 21 iunie. În urmă cu 30-40 de ani era perfect normal ca evenimentul să aibă loc pe 22 iunie, însă lucrurile s-au schimbat și se vor modifica și de acum înainte.

Solstițiul de vară va mai pica pe 20 iunie abia în anul 2028. În restul acestui deceniu va fi pe 21 iunie, iar după 2030 vor fi mai deși anii în care solstițiul de vară va fi pe 20 iunie. În schimb, data de 22 iunie nu apare prea curând în calendarul solstițial.