Obiceiul care îl ține puternic pe Novak Djokovic și la 39 de ani! Sârbul are o nouă provocare

ADVERTISEMENT

Novak Djokovic este un exemplu și un model pentru mulți sportivi și, la 39 de ani, și cu un total de 24 de Grand Slam-uri câștigate, continuă să fie un nume de referință, nu doar în disciplină, ci și în sport în general.

Djokovic mănâncă curmele înaintea meciurilor

El își începe ziua cu „diferite sucuri verzi presate la rece, smoothie-uri, multe fructe, fulgi de ovăz și budincă de chia”. Între preferințele sale se află fructul de mango, iar înainte meciuri mănâncă doar câteva curmale.

ADVERTISEMENT

„Au un indice glicemic mai scăzut, așa că nu-ți dau acele valuri instantanee de energie care te fac să te prăbușești, ca alte alimente sau lichide zaharoase”, a explicat el. „Ele mă mențin la nivelul potrivit de zahăr din sânge și energie; Pentru mine merg foarte bine. Le mănânc de zece ani”, amai afirmat acesta.

Djokovic a dezvăluit, de asemenea, unele dintre regulile de neîncălcat din ghidurile sale alimentare zilnice: „Țin o dietă fără gluten din 2010 și nu consum lactate sau zaharuri rafinate”, a spus sportivul.

ADVERTISEMENT

E vegan, dar se consideră „plant-based”

„Toată această evoluție a nutriției mele s-a întâmplat în ultimii zece ani”, a mărturisit jucătorul de tenis, care a vrut să împărtășească și unele dintre beneficiile pe care le-a observat în această perioadă aplicând noile obiceiuri: „În general, sunt mai sănătos, am mai multă energie și dorm mai bine, dar mă recuperez și mai bine, am mai multă concentrare și alerg mai repede”

ADVERTISEMENT

Pentru el, a fi vegetarian este o decizie care „este și pentru planetă”, după cum s-a exprimat. „Evident, pentru mine, sustenabilitatea și alimentația pe bază de plante sunt calea de urmat”, a mai precizat jucătorul, care a renunțat complet la carne, deoarece digestia acestuia îi consuma prea multă energie. Ulterior, el a tăiat din alimentație inclusiv peștele.

ADVERTISEMENT

Deși din punct de vedere practic, alimentația sa este una vegană, dar din punct de vedere al identității personale, el preferă termenul de „plant-based”. Campionul sârb a explicat în repetate rânduri că nu dorește să fie etichetat astfel din cauza neînțelegerilor sau a interpretărilor greșite care vin adesea odată cu aceste cuvinte.

Va încerca să prindă, in extremis, Turneul Campionilor

Novak Djokovic a primit un wild-card şi va juca, la finalul lunii octombrie, în cadrul turneului ATP 500 de la Basel. Acesta încearcă să se califice pentru Mastersul de la Torino şi şi-a adăugat un turneu în programul sfârşitului de an – ATP 500 de la Basel (26 octombrie – 1 noiembrie).

ADVERTISEMENT

la începutul lunii octombrie, Djokovic a fost apoi eliminat în primul său meci de la ATP 1000 de la Shanghai şi a coborât pe locul 11 ​​în Race to Turin, clasamentul sezonului care va da cei opt jucători care se califică pentru Masters, care se va desfăşura între 15 şi 22 noiembrie.

Decizia lui Djokovic vine după ce sârbul sugerase că în perioada următoare va juca doar la turneul ATP 1000 de la Paris (2-8 noiembrie). Datorită performanţelor lor de la Shanghai, spaniolul Rafael Jodar (semifinalist) şi australianul Alex de Minaur (învins în sferturile de finală) l-au depăşit pe Djokovic în cursa pentru Mastersul de la Torino.

Doar germanul Alexander Zverev şi spaniolul Carlos Alcaraz s-au calificat până acum pentru Turneul Campionilor. Numărul 1 mondial Jannik Sinner, de asemenea calificat, este accidentat la genunchiul drept și s-a retras până la sfârşitul sezonului, rămânând astfel şase locuri de ocupat.