Obiceiul care o obsedează pe Alessia Năstase. Fiica lui Ilie Năstase nu se poate abține deloc

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Alessia Năstase și-a făcut public obiceiul pe care-l are în sezonul estival. Fiica lui Ilie Năstase nu se poate abține deloc, recunoscând că este gata să apeleze la tot felul de trucuri și soluții pentru a-și atinge obiectivul.

Ce deprindere are Alessia, fata lui Ilie Năstase

În 2021 a fost acceptată la o universitate de prestigiu din Franța, țară unde a și venit pe lume. Alessia Năstase are o conexiune aparte cu această națiune, dar revine pe meleagurile românești de fiecare dată când are ocazia. Aici , care are mare legătură cu sportul practicat de tatăl său.

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Fostul sportiv o susține pe fata sa din mariajul cu Amalia Teodorescu. Fiica lui Ilie Năstase are planuri mărețe pentru viitorul apropiat, după ce a lansat o colecție de haine și alta de lumânări parfumate. Ambele au fost promovate intens în România, acesta fiind și locul unde a suferit o intervenție estetică la doar 22 de ani.

După ce s-a lăsat pe mâinile esteticienilor frumoasa șatenă a oferit o informație surprinzătoare. Le-a dezvăluit celor care o urmăresc pe social media care este deprinderea ce o captivează cu totul. Tânăra a recunoscut că adoră să aibă o piele închisă la culoare și pentru asta este dispusă să folosească tot felul de creme.

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Cu toate acestea, nu uită de protecția solară pentru că nu vrea să-și ardă pielea. Are o rutină foarte bine pusă la punct pentru că Alessia Năstase își dorește un bronz superb și intens. Pentru asta stă în lumina naturală cât de mult posibil. Cadrele medicale recomandă utilizarea cremei de protecție doar pe punctele înalte ale feței, cum ar fi pomeții, puntea nasului și fruntea.

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Mai mult decât atât, specialiștii susțin că restul pielii de pe față trebuie lăsată neprotejată. Scopul acestui trend este ca soarele să creeze linii de contur permanente prin bronzare. „Conturarea cu cremă de protecție solară. Sunt literalmente disperată să mă bronzez și aș încerca orice”, a notat fiica lui Ilie Năstase, pe contul de Instagram.

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De ce a apelat Alessia Năstase la îmbunătățiri

În urmă cu ceva vreme Alessia Năstase a documentat pas cu pas o intervenție la care a apelat. A făcut publice numeroase informații pe rețelele de socializare, chiar din cabinetul medicului. Ulterior, tânăra s-a văzut nevoită să explice că a fost vorba de o la care se gândea de multă vreme, dar abia acum și-a făcut curaj.

Fata lui Ilie Năstase a subliniat că este vorba de un lifting mamar. Procedura presupune ridicarea și remodelarea sânilor lăsați. Aceasta se face prin îndepărtarea excesului de piele și repoziționarea țesutului mamar. Uneori intervenția mai implică și mutarea areolei și a mamelonului mai sus, astfel încât sânii să capete un aspect ferm și întinerit.

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„Deci foarte multă lume crede că eu mi-am făcut implant. A fost un lifting pe care trebuia să mi-l fac acum mai mult timp. Să zicem doar că m-am simțit pregătită când m-am simțit eu pregătită. Da, să clarificăm. Eu nu am nimic cu fetele care își fac chestia asta.

Adică poți face absolut orice vrei cu corpul tău, pentru că e al tău. Dar eu am simțit să-mi fac doar lifting și asta am făcut”, a spus Alessia Năstase, în podcastul Zvon, moderat de Miruna Alessandra, conform .