Obiceiul din timpul nopții care poate duce la boli grave. Mulți fac această greșeală înainte de somn

Somnul este esențial pentru o stare de bine, dar și pentru a da randamentul mult dorit în cea de a doua zi după ce ne trezim. Există însă lucruri care ne pot strica somnul și chiar dacă nu ne dăm seama de ele, efectele ajungem să le resimțim după o bună perioadă de timp.

Obiceiul din timpul somnului care parte duce la boli grave

Un obicei pe care nenumărate persoane îl au, înainte de culcare, sau chiar și în timpul somnului, fie că vorbim despre cei tineri, sau despre persoanele mai în vârstă, poate fi nociv pentru organismul nostru, iar efectele se revăd de abia în timp, așa că mai bine îl evităm pe cât putem.

Dacă unele persoane au grijă să nu aibă un televizor în dormitor, iată că sunt și oameni care preferă să se delecteze cu un film sau cu un serial înainte de a adormi. Acest lucru nu este neapărat unul rău, însă poate deveni în momentul în care uităm televizorul aprins pe timpul nopții.

Specialiștii ne recomandă să evităm să adormim cu televizor aprins, pentru că efectele asupra organismului sunt destul de multe. Într-adevăr, sunt persoane care simt nevoia să audă lucruri pe fundal înainte de a adormi, sau pur și simplu vor ”o lumină” în cameră și nu neapărat cea a becului.

Cercetătorii au aflat însă cât de nociv este acest obicei, iar dacă am știi efectele sale, probabil ne-am gândi de două ori înainte de a lăsa televizorul aprins înainte de somn. Un studiu realizat în 2022 de către cercetătorii de la Northwestern University School of Medicine a demonstrat efectele pe care le are televizorul aprins asupra somnului.

Efectele pe care le are televizorul asupra organismului nostru

Ce impact are deci lumina ambientală asupra sănătății noastre? În cadrul studiului au participat 552 de subiecți, cu vârste cuprinse între 63 și 84 de ani. În urma analizei s-a descoperit că persoanele care au dormit cu lumină ambientală pornită, fie ea și de mici dimensiuni, au fost predispuși în fața unor boli grave.

, obezitate și chiar și tensiune arterială, susțin autorii studiului. Cercetătorul principal al studiului, Phyllis Zee, a venit și cu o recomandare pentru cei care vor să fie protejați în fața unor astfel de afecțiuni și își doresc un somn mai liniștit.

”Oamenii ar trebui să facă tot posibilul pentru a evita sau a minimiza cantitatea de lumină la care sunt expuși în timpul somnului”, a dezvăluit într-un interviu acordat pentru cercetătorul principal al studiului, Phyllis Zee.

Trebuie menționat că dincolo de lumina televizorului, important este și locul în care ne odihnim De asemenea este esențial să ne odihnim și suficient, în cazul adulților fiind nevoie de cel puțin opt ore de somn.