Obiceiul la care Ion Țiriac nu poate renunța. Miliardarul are un viciu destul de costisitor

ADVERTISEMENT

Invitat într-o emisiune din România, Ion Țiriac a abordat mai multe subiecte. Fostul mare jucător de tenis a vorbit inclusiv despre obiceiul la care nu poate renunța. Află care este viciul costisitor pe care miliardarul îl are de mai bine de 40 de ani.

Ion Țiriac, detalii despre viciul care îl costă bani mulți

ADVERTISEMENT

Renumitul afacerist român este implicat în sport prin intermediul acestui proiect, dar și al tenisului pe care l-a practicat ani la rând. Miliardarul care are multe pasiuni, cum ar fi vânătoarea și pilotajul. Deține licență de pilot și nu ascunde faptul că îi place să fie la manșă. În felul acesta simte că deține controlul absolut.

Pilotajul este singurul viciu la care nu poate renunța, deși întreținerea celor trei avioane îl costă enorm. Cheltuiește o avere pentru aeronave, dar și pentru kerosenul care s-a scumpit din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, fostul tenismen român susține că nu are o problemă în această privință.

ADVERTISEMENT

„Singurul mare lux care îl am e că mai călătoresc cu avionul privat. Adică nu-mi mai place să stau în aeroporturi, nu-mi mai place asta și o fac de 40 de ani deja. Am vreo trei, dar nu-mi folosește pentru că mereu trebuie să mai repare unul, să mai repare altul.

ADVERTISEMENT

Ești obligat. Ce e în Europa în general pilotez eu cu un căpitan. Dar, de exemplu, la un voiaj din ăsta ai nevoie de trei piloți. După opt ore ai nevoie de trei piloți, deci eu figurez ca pilot acolo!”, a explicat Ion Țiriac, în emisiunea Prietenii lui Ovidiu, relatează .

ADVERTISEMENT

Cum decurg deplasările lui Ion Țiriac

Miliardarul român recunoaște că la zborurile lungi nu este singur la manșă. De fiecare dată Ion Țiriac este însoțit de cei doi piloți și atunci când simte nevoia să ia o pauză merge să se odihnească. Are un dormitor în aeronavă și astfel, are parte de un zbor plăcut și de somn înainte de a ajunge la destinație.

De asemenea, a mai subliniat că adoră să decoleze pentru că durează aproximativ două minute. Următorul pas realizat de pilot este doar apăsarea unor butoane, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să fie vigilent. E nevoie de o atenție sporită. În plus, afaceristul adoră să aterizeze pe pistă.

ADVERTISEMENT

„Nu, nu, sunt permanenți. Compania Țiriac Air se ocupă de toate avioanele. Unii au ieșit la pensie dintre toți cei cu care am început acum 30 și ceva de ani. Acum o fac cu o companie austriacă.

Cu kerosenul se descurcă celălalt pilot care își face treburile astea. Eu în general zbor pe partea stângă, unde zboară căpitanul. Restul să vorbească cu radioul, cu toate treburile astea.

Atât timp cât un pilot are medicalul și cât își face lecțiile în cușcă (simulator), că în fiecare an eu trebuie să mă duc în cușcă…. Cât iei simulatorul și iei medicalul, nu mai contează vârsta!”, a mai spus Ion Țiriac, în aceeași emisiune.