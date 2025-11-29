Obiceiul pe care îl are Alexandra Dulgheru în fiecare dimineață. Ce face șefa echipei de tenis imediat cum se trezește

ADVERTISEMENT

Alexandra Dulgheru este șefa echipei de tenis de fete a României. Iar deși mulți se gândeau că primul lucru pe care-l face dimineața este activitatea fizică, iată că aceasta vine cu un răspuns surprinzător.

Ce face Alexandra Dulgheru în fiecare dimineață

Alexandra Dulgheru recunoaște că petrece foarte mult timp pe telefon. Dispozitivul ei are și un nume și anume: Zuza. Iar șefa echipei de tenis de fete a României spune că nici nu face bine ochi, dar stă pe telefon.

A dezvoltat acest obicei de ceva timp și nu poate renunța la el. De altfel este bine cunoscut faptul că trăim în epoca tehnologiei, iar rețelele de socializare sunt la mare căutare în această perioadă, inclusiv în rândul sportivilor.

Alexandra Dulgheru își începe, deci, fiecare zi, cu telefonul în mână. Cel mai mult timp îl petrece pe Instagram, iar cont pe TikTok nu are. Chiar și așa, ea recunoaște că rețelele de socializare o pasionează.

„Deschid Instagramul. Este (n.r. rețeaua de) social media pe care stau cel mai mult și dacă îți vine să crezi sau nu, n-am Tik Tok“, a dezvăluit șefa echipei de tenis, conform .

Cât timp petrece pe zi sportiva pe telefon

Alexandra Dulgheru spune că petrece în general cam 5 ore pe zi pe telefon. Uneori însă, atunci când programul este destul de aglomerat, nu prea mai poate să facă acest lucru. De altfel i-a fost și atrasă atenția.

Mai exact, povestește că a avut un moment în care i-a fost luat telefonul din mână, deși voia să facă niște poze. Astfel, a fost nevoită să stea șapte ore fără dispozitivul ei, lucru destul de neplăcut.

„Acum, la FED Cup, nu prea am avut timp, mi-au și luat telefonul din mână că am vrut să fac eu poze la grupul din spate și mi-au zis: «Nu, n-ai voie cu telefon». Deci am stat vreo șapte ore fără telefon, ceea ce a fost wow“, a mai dezvăluit ea.

Ce aplicații folosește cel mai des sportiva

. Și iată că și Alexandra Dulgheru e pregătită pentru orice situație. Sportiva recunoaște că are instalate niște jocuri pe telefon.

Acestea îi sunt de mare ajutor în timpul zborurilor lungi și o țin ocupată. „M-am jucat remi, recent mi-am pus de strategie, îți faci un orășel al tău, începi să omori monstruleți și tot așa, crești“, a mai completat aceasta.

Când vine vorba de cea mai utilă aplicație, iată că Alexandra Dulgheru are mare nevoie de Google Maps ori Waze. Sportiva trebuie să știe unde se află și să nu întâmpine probleme în acest sens.

Drept urmare, ea e mereu pregătită. „Zic: «Aoleu, unde sunt? N-am Google Maps, nu am aia, nu am telefonul, nu știu unde sunt». Deci da, Waze, Google Maps folosesc cel mai mult“, a mai dezvăluit sportiva.