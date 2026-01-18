Obiceiul pe care îl are Ion Țiriac. Ce își spune miliardarul în momentul în care se uită în oglindă

ADVERTISEMENT

Ion Țiriac se poate considera un om împlinit din toate punctele de vedere. Dincolo de succesul pe care l-a avut pe plan sportiv ani întregi, miliardarul a dat lovitura în afaceri și a adunat o avere incredibilă.

Ion Țiriac, unul dintre cei mai de succes antreprenori din România

Ion Țiriac are 86 de ani, iar conform celebrei reviste Forbes, a reușit să adune o avere de aproximativ 2,1 miliarde de euro. Chiar dacă nu mai e primul în topul celor mai bogați români însă, acesta se face remarcat prin prisma afacerilor sale.

După ce s-a retras din tenis, Ion Țiriac a devenit unul dintre cel mai apreciați antreprenori. Acesta are afaceri în domeniul auto, în sectorul bancar și de asemenea, a făcut investiții importante și în imobiliare.

Iar toate activitățile pe care le-a avut de-a lungul timpului l-au făcut să realizeze niște lucruri importante și să își formeze anumite obiceiuri. Despre unul dintre ele, miliardarul a și vorbit recent.

Ce obicei are miliardarul

Ion Țiriac a oferit un interviu pentru o emisiune de la Antena Stars. Iar printre altele miliardarul a adus în discuție relația dintre bani, fericire, dar și o stare de bine. La prima vedere s-ar părea că fostul mare tenismen face zilnic o ședință de meditație.

Mai exact, acesta a făcut un obicei din a medita în fața oglinzii pentru câteva minute. Secretul, spune el, este auto depășirea zilnică. Acesta reflectă în oglindă asupra lucrurilor pe care le are de făcut în următoarele 24 de ore. Practic el caută să facă mai multe decât în ziua precedentă.

„Oricine poate face tot ce vrea în viaţă, atât timp cât are picioarele pe pământ, are contact cu realitatea şi rămâne în contact cu această realitate tot timpul vieţii.

Dacă în fiecare dimineaţă te uiţi în oglindă şi spui că astăzi ai făcut tot ce ai putut, dar trebuie să fac puţin mai mult decât ieri, atunci sigur ai făcut un pas înainte”, a mărturisit Ion Țiriac, potrivit Antena Stars.

Cum a ajuns Ion Țiriac miliardar

Menționăm faptul că și de succes pe mai multe planuri, Ion Țiriac a pornit de jos. De altfel același lucru s-a întâmplat și cu bunul său prieten, Ilie Năstase.

La un moment dat, cel din urmă a vorbit într-un interviu acordat la TVR despre acest subiect. Ambii au plecat de la zero și nu aveau bani nici de mâncare, astfel că plecau cu niște conserve în turnee.

Totodată, au fost momente în care cei doi tenismeni au ajuns să doarmă chiar și pe plajă.

„Noi am plecat de la zero! Ne luam conserve cu noi la turnee ca să ne putem hrăni, am dormit și pe plajă în Italia. Am luat-o de jos de tot. Și ca să ajungi să ai avioanele tale private, să mai și pilotezi, când ție îți era frică… Țin minte că mergeam cu el în SUA și spunea să îl țin de mână în avion, îi era frică. Și acum să ajungi să pilotezi un avion privat, e ceva incredibil”, Ilie Năstase, în urmă cu mai mulți ani, la emisiunea „Rețeaua de idoli” de la TVR 2.