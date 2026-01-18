Sport

Obiceiul pe care îl are Ion Țiriac. Ce își spune miliardarul în momentul în care se uită în oglindă

Ion Țiriac a vorbit despre un obicei pe care îl are și care pentru mulți poate părea bizar. Pe miliardar însă l-a ajutat de fiecare dată, inclusiv când a venit vorba de afaceri.
Valentina Vladoi
18.01.2026 | 09:45
Obiceiul pe care il are Ion Tiriac Ce isi spune miliardarul in momentul in care se uita in oglinda
Ce obicei are Ion Țiriac. Sursă foto: Facebook
ADVERTISEMENT

Ion Țiriac se poate considera un om împlinit din toate punctele de vedere. Dincolo de succesul pe care l-a avut pe plan sportiv ani întregi, miliardarul a dat lovitura în afaceri și a adunat o avere incredibilă.

Ion Țiriac, unul dintre cei mai de succes antreprenori din România

Ion Țiriac are 86 de ani, iar conform celebrei reviste Forbes, a reușit să adune o avere de aproximativ 2,1 miliarde de euro. Chiar dacă nu mai e primul în topul celor mai bogați români însă, acesta se face remarcat prin prisma afacerilor sale.

ADVERTISEMENT

După ce s-a retras din tenis, Ion Țiriac a devenit unul dintre cel mai apreciați antreprenori. Acesta are afaceri în domeniul auto, în sectorul bancar și de asemenea, a făcut investiții importante și în imobiliare.

Iar toate activitățile pe care le-a avut de-a lungul timpului l-au făcut să realizeze niște lucruri importante și să își formeze anumite obiceiuri. Despre unul dintre ele, miliardarul a și vorbit recent.

ADVERTISEMENT
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
Digi24.ro
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța

Ce obicei are miliardarul

Ion Țiriac a oferit un interviu pentru o emisiune de la Antena Stars. Iar printre altele miliardarul a adus în discuție relația dintre bani, fericire, dar și o stare de bine. La prima vedere s-ar părea că fostul mare tenismen face zilnic o ședință de meditație.

ADVERTISEMENT
S-a aflat tot adevărul: ”Visul lui Cristiano Ronaldo și al Georginei a fost...
Digisport.ro
S-a aflat tot adevărul: ”Visul lui Cristiano Ronaldo și al Georginei a fost spulberat: 35 de milioane de euro”

Mai exact, acesta a făcut un obicei din a medita în fața oglinzii pentru câteva minute. Secretul, spune el, este auto depășirea zilnică. Acesta reflectă în oglindă asupra lucrurilor pe care le are de făcut în următoarele 24 de ore. Practic el caută să facă mai multe decât în ziua precedentă.

„Oricine poate face tot ce vrea în viaţă, atât timp cât are picioarele pe pământ, are contact cu realitatea şi rămâne în contact cu această realitate tot timpul vieţii.

ADVERTISEMENT

Dacă în fiecare dimineaţă te uiţi în oglindă şi spui că astăzi ai făcut tot ce ai putut, dar trebuie să fac puţin mai mult decât ieri, atunci sigur ai făcut un pas înainte”, a mărturisit Ion Țiriac, potrivit Antena Stars.

Cum a ajuns Ion Țiriac miliardar

Menționăm faptul că deși acum se bucură de o avere uriașă și de succes pe mai multe planuri, Ion Țiriac a pornit de jos. De altfel același lucru s-a întâmplat și cu bunul său prieten, Ilie Năstase.

La un moment dat, cel din urmă a vorbit într-un interviu acordat la TVR despre acest subiect. Ambii au plecat de la zero și nu aveau bani nici de mâncare, astfel că plecau cu niște conserve în turnee.

Totodată, au fost momente în care cei doi tenismeni au ajuns să doarmă chiar și pe plajă. Acest lucru nu i-a oprit însă să dea tot ce au avut mai bun pe teren. Astfel, în timp au ajuns la performanța dorită în tenis.

„Noi am plecat de la zero! Ne luam conserve cu noi la turnee ca să ne putem hrăni, am dormit și pe plajă în Italia. Am luat-o de jos de tot. Și ca să ajungi să ai avioanele tale private, să mai și pilotezi, când ție îți era frică… Țin minte că mergeam cu el în SUA și spunea să îl țin de mână în avion, îi era frică. Și acum să ajungi să pilotezi un avion privat, e ceva incredibil”, Ilie Năstase, în urmă cu mai mulți ani, la emisiunea „Rețeaua de idoli” de la TVR 2.

Australian Open 2026. Gabriela Ruse a produs marea surpriză în turul 1! Ce...
Fanatik
Australian Open 2026. Gabriela Ruse a produs marea surpriză în turul 1! Ce sumă și-a asigurat sportiva
„Cum te simți că l-ai bătut de două ori pe Gigi Becali?”. Cel...
Fanatik
„Cum te simți că l-ai bătut de două ori pe Gigi Becali?”. Cel mai așteptat răspuns după FC Argeș – FCSB 1-0
Cristiano Ronaldo a șocat pe toată lumea cu gestul său și a fost...
Fanatik
Cristiano Ronaldo a șocat pe toată lumea cu gestul său și a fost pus la zid instant: „Omul e ciudat”. Cum și-a batjocorit portughezul adversarii. Video
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
L-a umilit pe Becali de față cu toți jucătorii, apoi l-a păcălit să...
iamsport.ro
L-a umilit pe Becali de față cu toți jucătorii, apoi l-a păcălit să îl lase să plece gratis la Rapid: 'Trădător! Ăla e dușmanul meu, nu ai cum să ții cu el'
Nu pierd timpul! Fiica lui Bodescu de la FRF i-a spus „DA” fostului...
gsp.ro
Nu pierd timpul! Fiica lui Bodescu de la FRF i-a spus „DA” fostului atacant din Superliga
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele...
Antena3 CNN
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
Olimpiu Moruțan a ales și se transferă gratis!
Digisport.ro
Olimpiu Moruțan a ales și se transferă gratis!
Ce face Bianca Andreescu, în timp ce jucătoarele de top se pregătesc pentru...
gsp.ro
Ce face Bianca Andreescu, în timp ce jucătoarele de top se pregătesc pentru debutul la Australian Open
Experții pariază pe usturoi pentru îngrijirea orală. Apă de gură cu extract din...
Clever Media
Experții pariază pe usturoi pentru îngrijirea orală. Apă de gură cu extract din acest ingredient
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!