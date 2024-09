Obiceiul pe care îl are Petre Roman în fiecare dimineață. Așa se menține 78 de ani: “Are aceeași greutate pe care o avea la 18 ani”

Obiceiul pe care Petre Roman îl are în fiecare dimineață. Doar așa, fostul politician a reușit să se mențină în formă de-a lungul anilor.

Petre Roman a fost unul dintre cele mai sonore nume de pe scena politică. Ajuns la vârsta de 78 de ani, pare că timpul nu și-a pus deloc amprenta asupra lui.

Petre Roman este într-o formă de zile mari și arată foarte bine. Acest rezultat se pare că i se datorează unui în fiecare dimineață.

Oana Roman, fiica lui Petre Roman, a dat totul din casă în cadrul unei emisiuni TV. Vedeta a povestit ritualul tatălui ei, dar și regimul de viață care îl ajută să arate foarte bine la 78 de ani.

Potrivit Oanei Roman, Petre Roman a fost mereu o persoană atentă și disciplinată. Fostul politician a adoptat un regim destul de strict care l-a ajutat să fie mereu în formă. Ba mai mult, l-a stimulat și pe plan intelectual.

Petre Roman face sport, dar nu uită nici de activitățile care îl stimulează intelectual

Oana Roman a recunoscut că tatăl ei a fost mereu atent la alimentele pe care le consumă, la ceea ce bea, dar și la programul de somn. Petre Roman nu se abate niciodată de la regimul său de viață și găsește mereu timp pentru a-și face rutina.

”Este fabulos acest om. El este exemplul de trăiesc sănătos și duc o viață echilibrată. Întotdeauna a fost atent la ce mănâncă, la ce bea și la cât doarme.”, a spus Oana Roman, într-o emisiune TV.

Potrivit fiicei sale, Petre Roman își începe fiecare dimineață cu o mică sesiune de gimnastică. 25 de minute sunt suficiente pentru a-și începe ziua în forță, însă, nu înainte de a lua un mic dejun sănătos.

în fiecare săptămână și nu are niciun viciu. Nu bea, nu fumează, iar plăcerile lui nevinovate sunt urcatul pe munte, exercițiile fizice și înotul. Tatăl Oanei Roman se culcă mereu la aceeași oră, dar nu uită nici de activitățile care îl stimulează intelectual, precum cititul și scrisul.

”Nu se abate nici măcar o zi. În fiecare dimineață mănâncă un anume mic dejun, are același ritual. Nu bea, nu fumează, urcă pe munte, face exerciții în fiecare zi. Are un antrenament pe care l-a creat și l-a respectat mereu.”, a mai spus vedeta despre tatăl ei.

Se pare că regimul strict pe viață pe care îl are Petre Roman are rezultate incredibile. La 78 de ani, fostul politician are același număr de kilograme pe care îl avea și la 18 ani.