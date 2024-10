Dacă renunți la câteva obiceiuri zilnice, care par neînsemnate, ai putea să salvezi niște bani frumoși pe termen lung. În plus, aceste schimbări îți pot aduce beneficii și pentru sănătate.

Obiceiurile la care trebuie să renunți imediat dacă vrei să faci avere. Calculele sunt făcute de economişti

Economiștii au făcut niște calculele și au descoperit că în 30 de ani doar prin eliminarea unor cheltuieli zilnice. De la fumatul excesiv până la folosirea mașinii personale, specialiștii ne arată cum aceste obiceiuri ne “mănâncă” din bani fără să ne dăm seama.

ADVERTISEMENT

În topul obiceiurilor care ne golesc portofelul și ne distrug sănătatea se află fumatul și consumul de alcool. Un fumător care consumă un pachet pe zi ar putea economisi suma incredibilă de 124.000 de euro în 30 de ani.

“Să știți că un pachet de țigări pe zi înseamnă cam 124 de mii de euro în 30 de ani, inclusiv investițiile care se puteau face. Dacă doi adulți fumează, vorbim de un sfert de milion de euro”, spune economistul Iancu Guda, în podcastul moderat de Adrian Artene, potrivit

ADVERTISEMENT

Cum să economisești bani în fiecare zi

Un alt obicei care ne costă mai mult decât ne imaginăm este apa plată cumpărată. Pentru o familie de trei persoane care consumă doi litri de apă pe zi de persoană, instalarea unui filtru de apă de aproximativ 90.000 de euro în 30 de ani.

De asemenea, transportul este un alt aspect care merită analizat cu atenție. Specialistul Iancu Guda menționează că dacă nu parcurgi cel puțin 1.000 de kilometri lunar cu mașina personală, ar putea fi mai avantajos financiar să folosești servicii de taxi. Desigur, această comparație nu include și transportul public, care este și mai economic.

ADVERTISEMENT

Astfel că, banii economisiți din eliminarea acestor mici obiceiuri pot fi investiți inteligent. Este o modalitate foarte de a-ți asigura viitorul financiar și de a oferi ceva substanțial familiei peste 20-30 de ani.

“Cea mai simplă investiţie de azi, depozitul bancar, îţi dă 7% dobândă. Obligaţiunile de stat îţi dau peste 8%, dacă donezi şi sânge. Deci a nu bloca 30.000 euro timp de 5 ani, înseamnă la un 10% pe an, cum e la bursă, cel puţin 15.000 euro.

ADVERTISEMENT

Şi atenţie, mai mult, pentru că avem randament la randament. Nu e doar 10% pe an. În al doilea an am 10% la 33.000 de euro şi tot aşa, banii produc. Trebuie să fim conştienţi că banii blocaţi nu mai produc bani”, a mai explicat specialistul, potrivit sursei citate.