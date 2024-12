în fața celor de la Pachuca, scor 3-0. Pentru Real Madrid a fost al doilea trofeu din acest sezon, iar în urma reușitei din Qatar, Kylian Mbappe a setat un obiectiv măreț pentru echipa spaniolă.

Obiectiv ambițios pentru Kylian Mbappe la Real Madrid: “Trebuie să mai câștigăm încă cinci”

alături de Real Madrid câștigarea a încă 5 trofee majore în acest sezon. După Cupa Intercontinentală FIFA și Supercupa Spaniei, elevii lui Ancelotti țintesc spre La Liga, Cupa Spaniei, Champions League, Supercupa UEFA și Mondialul Cluburilor.

“Cel mai important lucru este să câştigi titluri. Golurile te ajută să câştigi titluri, dar cel mai important lucru este întotdeauna echipa. Am câştigat un titlu foarte important.

Dintre cele şapte, am câştigat primele două. Am câştigat Supercupa Spaniei când ne-am întors din vacanţă. Celelalte sunt de asemenea foarte importante, dar trebuie să profităm la maximum de ceea ce avem în acest moment cu aceste două titluri.

Trebuie să rămânem înfometaţi în acelaşi mod pentru a merge şi a le obţine pe celelalte cinci”, a spus Kylian Mbappe după triumful din Cupa Intercontinentală FIFA.

Mbappe, mesaj pentru PSG

“Am petrecut 7 ani la PSG, a fost o onoare. Nu cred că am spus vreodată și nici nu cred că am arătat îndeajuns, dar mereu am fost conștient de cât de mare este clubul. Mereu am afirmat că este cea mai mare echipă din Franța și una dintre cele mai bune din lume.

Acum, am ajuns la chiar cel mai mare club din lume. Mereu am spus că Real Madrid este singurul club pentru care aș fi plecat de la PSG. Dacă nu aș fi putut să merg la Real Madrid, aș fi rămas la PSG întreaga carieră.

Mereu am visat să joc aici și sunt foarte fericit că am putut să fac asta. Desigur, urmăresc mereu meciurile celor de la PSG, am prieteni care joacă acolo și o fac chiar foarte bine acum.

Am jucat alături jucători mari precum Messi, Neymar, Griezmann, Pogba, Benzema… Mi-ar fi plăcut să joc alături de Cristiano Ronaldo, dar acum este mai complicat. Totuși, am jucat împotriva lui, o legendă a sportului”, , conform publicației spaniole .

180.000.000 de euro este cota de piață a lui Kylian Mbappe, conform