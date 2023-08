Obiectiv măreț pentru Petrolul: „Vrem Cupa României!”. Transfer important din SuperLiga

Petrolul este una dintre cele mai în formă echipe din SuperLiga. „Lupii galbeni” au , Rapid sau FCU Craiova 1948. Florin Pârvu, antrenorul „Găzarilor”, a anunțat la FANATIK SUPERLIGA care sunt obiectivele Petrolului din noua stagiune.

Obiectiv măreț pentru Petrolul: „Vrem Cupa României!”

Petrolul ocupă ultima treaptă a podiumului din clasamentul SuperLigii. După 6 meciuri, formația prahoveană a acumulat 11 puncte și are moralul ridicat după trei victorii consecutive. Florin Pârvu a anunțat în cadrul celei mai noi ediții a emisiunii FANATIK SUPERLIGA că și cel puțin locul 7, care echivalează cu câștigarea play-out-ului.

„Pentru noi este al doilea an de SuperLiga. Așa cum am vorbit cu conducerea clubului și acesta este un an de tranziție. Clar, avem obiective. Obiectivul din campionat este să ne clasăm mai bine decât în sezonul trecut.

Un alt obiectiv pentru noi este Cupa României, cu siguranță. Dacă noi vom fi acolo în față cu siguranță nu ne vom da la o parte. Trebuie să rămânem echilibrați, pas cu pas, pentru noi încă este un an de tranziție și trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta.

„Dacă suntem în față, cu siguranță nu ne vom da la o parte”

(n.r. obiectiv câștigarea Cupei României) Da, ne-am îndeplini un obiectiv. Bineînțeles și în campionat să ne clasăm bine. Totuși, în sezonul trecut, primul nostru an în SuperLiga, ne-am bătut până în ultimele etape la câștigarea play-out-ului, neavând licența de UEFA.

Noi ne-am bătut totuși până în ultima etapă să câștigăm play-out-ul. Am terminat pe locul 8, iar în sezonul acesta locul 7 ar fi un obiectiv pentru noi. Dacă suntem în față, cu siguranță nu ne vom da la o parte”, a declarat Florin Pârvu, la FANATIK SUPERLIGA.

În următoarea etapă, Petrolul Ploiești joacă în deplasare cu Dinamo, în etapa a 7-a a SuperLigii. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că , deși „câinii” sperau ca partida să aibă loc pe Arena Națională.

Petrolul, transfer important din SuperLiga

Pe lângă obiective, Florin Pârvu, antrenorul Petrolului Ploiești, a anunțat transferul unui jucător cunoscut din SuperLiga. Fără să dea vreun nume, Florin Pârvu a precizat că fotbalistul evoluează în zona ofensivă, iar transferul are șanse extrem de mari să se materializeze.

„(n.r. mai aduceți ceva?) Da. Sunt discuții, dar nu vă pot spune în momentul de față. Sunt discuții, o să vedeți mâine cel mai probabil. Este un jucător din SuperLiga.

Eu sper să se închidă, era 90, 90 și ceva la % închis, dar prefer mâine să-l am la antrenament. Joacă de la jumătate în față, este jucător cunoscut”, au fost cuvintele lui Florin Pârvu.

