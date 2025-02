, condusă de Daniel Pancu. Tricolorii de la tineret vor fi prezenți în luna iunie la Europeanul din Slovacia, unde vor să facă o figură frumoasă. Constantin “Dina” Grameni mizează că va fi și el printre ei.

Obiective îndrăznețe pentru Dina Grameni la Euro de Tineret: „Vrem să depășim performanțele lui Manea și Pașcanu!”

Dina Grameni a fost invitatul lui Robert Niță la podcastul “Suflet de rapidist” de marți, 18 februarie 2025. Printre subiectele abordate, fotbalistul Rapidului a vorbit și despre șansele sale de a evolua la Campionatul European U21 din vară, .

ADVERTISEMENT

Mijlocașul în vârstă de 22 de ani visează chiar să depășească performanța reușită de colegii săi mai mari din Giulești, Cristian Manea și Alexandru Pașcanu, care au ajuns până în faza semifinalelor la ediția din 2019.

“Acum trebuie s-o iau treptat și să mă gândesc prima dată la Rapid până în vară și să-mi îndeplinesc aici obiectivele personale și colective, dar normal că mă gândesc și la Campionatul European pentru că e ceva foarte, foarte important.

ADVERTISEMENT

Chiar am fost destul de ghinionist. La ultimul Campionat European am fost convocat, am făcut cantonamentul cu echipa la Under-21 și exact cu două zile înainte de debutul cu Spania, suferisem o accidentare și n-am mai putut să particip.

Următorul an, în 2024, domnul Edi Iordănescu m-a convocat la naționala mare, am fost în cantonamentul de dinainte de Euro cu băieții și tot așa, nu am rămas în lot și acum sper să fie cu noroc, să rămân acolo.

ADVERTISEMENT

Chiar vorbeam cu Manea și cu Pașcanu, care au fost în 2019 la Campionatul European și le ziceam că noi încercăm cel puțin să le egalăm performanța!”, a precizat Dina Grameni, în dialog cu Robert Niță.

ADVERTISEMENT

Grameni a vorbit și despre incidentul cu Daniel Pancu din meciul cu Elveția: “Poate e de înțeles ce a vrut să facă”

Mijlocașul originar din Constanța și format la Academia lui Gheorghe Hagi a adus noi amănunte în ceea ce privește scandalul apărut în toamnă, la meciul decisiv cu reprezentativa U21 a Elveției.

Atunci, Daniel Pancu a fost protagonistul unui moment tensionat. Selecționerul României U21 s-a repezit spre arbitru să-i ceară socoteală pentru a-i acorda cartonașul roșu unui jucător elvețian, în urma unui fault extrem de dur aplicat asupra lui Louis Munteanu.

“Eu nu știam ce se întâmplă. Am văzut că a căzut Louis, stăteam, mă uitam spre el să văd dacă are ceva și dintr-odată îl văd pe domnul Pancu că aleargă pe lângă mine.

Nu știa ce se întâmplă, de ce intră în teren, dar după, văzând imaginile și auzind declarația lui, poate e de înțeles că a vrut să ne dea și nouă probabil o doză de răutate.

I-a și reușit prin chestia asta și probabil ne-a unit mai mult că dacă nu intra el pe teren, poate nu dădea arbitrul cartonașul roșu.

Eu zic că a fost bine cum a făcut el, chiar dacă acuma n-o să fie primele două meciuri pe bancă, asta e. Avem o grupă destul de dificilă, dar trebuie să luăm meciurile pas cu pas și acolo și eu zic că putem să ieșim cel puțin din grupă”, a mai spus Constantin Grameni.