Obiectivul lui Claudiu Petrila după ce a semnat prelungirea contractului cu Rapid: ”Nu e chiar ce ne-am dorit noi”

și-a prelungit contractul cu Rapid până în vara anului 2028. Precedentul acord al era valabil până în iunie 2026.

Reacția lui Claudiu Petrila, după prelungirea contractului cu Rapid

Cel mai bun marcator și cel mai bun pasator decisiv dintre elevii lui Marius Șumudică a spus ce își propune să realizeze în actualul sezon. Petrila vrea ca alb-vișiniii să se califice în cupele europene și să câștige Cupa României Betano. El se gândește pentru stagiunea viitoare la o accedere în faza grupelor Europa sau Conference League.

”Mă simt foarte bine, sunt fericit că am prelungit cu Rapid. Îmi doream foarte mult să rămân, sper să câștigăm și un trofeu anul acesta. Sunt conștient că sunt îndrăgit de fani, dar este și o presiune în plus, pentru că trebuie să mențin un nivel foarte bun ca să nu-i dezamăgesc.

M-am simțit bine încă din prima zi în care am venit aici. În primul an, am lipsit o parte din sezon, dar acum anul acesta am evitat să mă accidentez pe cât de mult posibil și sunt într-o formă foarte bună.

Până acum cred că este un sezon destul de ok. Nu e chiar ce ne-am dorit noi, dar e un pas important că am reușit să intrăm în play-off, după un start de sezon mai slăbuț. Sperăm să terminăm pe loc de Europa și sperăm să luăm și Cupa.

Puteam să câștigăm cu FCSB. Puteam să și pierdem pe final la acea ocazie a lor. Până la urmă este un punct muncit și cred că este unul corect. Aș fi fericit să terminăm pe un loc de Europa, să ne calificăm într-o grupă europeană și să câștigăm Cupa”, a declarat Claudiu Petrila pentru canalul de YouTube al Rapidului.

Mesajul lui Claudiu Petrila pentru suporterii Rapidului

Decarul giuleștenilor le-a transmis fanilor să fie mai atenți pentru a evita să le fie interzis accesul la meciurile de pe teren propriu, așa cum s-a întâmplat pentru confruntarea cu Universitatea Craiova. Jocul este programat sâmbătă, pe 29 martie, de la 20:00.

În același timp, Petrila i-a rugat pe suporteri să fie prezenți alături de echipă la fiecare partidă. Mijlocașul ofensiv le-a promis susținătorilor alb-vișiniilor că el și coechipierii săi vor da tot ce au mai bun mereu pentru victorie.

”Nu mi-am făcut un clasament al momentelor frumoase de la Rapid. Sunt foarte multe acum, nu pot să stau să mă gândesc. Probabil sunt meciurile cu FCSB în care am câștigat. Golul meu preferat a fost cu Dinamo, în Giulești, la primul meci împotriva lor din sezonul trecut. A fost o senzație unică.

Se va simți lipsa fanilor la meciul cu Craiova. Măcar să se bucure copiii de un meci frumos, dacă tot nu vom avea tribunele goale. Să sperăm că vom fi mai atenți pe viitor, pentru că ne afectează pe toți. Ne este greu să jucăm fără susținerea publicului.

Îi așteptăm pe fani să fie alături de noi la fiecare meci, pentru că sunt foarte importanți. Noi îi asigurăm că vom da totul pe teren la fiecare meci”, a adăugat Petrila.