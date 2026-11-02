Obiectivul real al lui Dinamo în acest sezon: „Oricare dintre aceste locuri”. Care este situația „rebelului” Karamoko

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Andrei Nicolescu a dezvăluit obiectivul stabilit de Dinamo pentru actualul sezon din SuperLiga. Președintele clubului din Ștefan cel Mare a explicat la FANATIK SUPERLIGA că echipa își propune să încheie campionatul pe unul dintre primele trei locuri, fără ca titlul să reprezinte o obligație. Totodată, oficialul dinamovist a demontat zvonurile privind presupusele probleme de disciplină ale lui Karamoko și informațiile conform cărora fotbalistul ar fi fost supravegheat de bodyguarzi în cantonament.

Andrei Nicolescu a dezvăluit obiectivul lui Dinamo: „Oricare dintre ele ne îndeplinește obiectivul”

Dinamo și-a ridicat treptat pretențiile în SuperLiga, după un proces de reconstrucție în care conducerea nu a pus presiune pe obținerea unor rezultate imediate. Andrei Nicolescu a explicat că, în urmă cu doi ani, o clasare în fruntea campionatului nici măcar nu reprezenta un obiectiv realist pentru club. Lucrurile s-au schimbat însă, iar pentru actuala stagiune conducerea a stabilit o țintă clară: . Titlul nu este exclus, dar nici nu reprezintă o condiție obligatorie pentru îndeplinirea obiectivului.

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„Noi, acum doi ani, nu ne gândeam aici. Anul trecut, la mijlocul sezonului, datorită conjuncturii am început să ne gândim, dar nu am plecat niciodată cu gândul ăsta, la titlu. Puține echipe au pornit cu gândul ăsta. Anul ăsta ne-am propus 1-3, dar asta nu exclude locul unu. Nu am pus presiune pe locul unu, nu asta e presiune. Presiune la noi sunt locurile 1-3. Oricare dintre aceste locuri ne îndeplinește obiectivul”, a declarat Andrei Nicolescu, la FANATIK SUPERLIGA.

Andrei Nicolescu neagă scandalul cu Karamoko: „Nu a existat nimic! Nu l-au păzit bodyguarzii”

Președintele lui Dinamo a lămurit și , după apariția unor informații potrivit cărora atacantul ar fi avut probleme de disciplină și ar fi fost supravegheat de agenți de pază în timpul ultimei deplasări. Nicolescu a respins categoric această variantă și a explicat că prezența unui responsabil cu securitatea reprezintă o procedură obișnuită în organizarea deplasărilor echipei.

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„Nu a existat nimic cu Karamoko. Nu știu de unde a venit prostioara aia. Au preluat alții și tot așa. Noi avem un răspunzător de securitate care merge cu noi peste tot, e normal asta. E o chestie la fiecare deplasare, nu e ca și cum am făcut acum ceva diferit față de ce facem noi în mod natural. Nu știu de unde a pornit acea prostioară. Noi, când mergem la un hotel, stăm toți pe același palier, suntem toți la un loc. Deci nu l-au păzit bodyguarzii pe Karamoko, nu nimic”, a explicat oficialul dinamovist.

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Nicolescu dezvăluie cum sunt supravegheați jucătorii lui Dinamo în deplasări

Andrei Nicolescu a precizat că evoluția mai puțin reușită a atacantului în partida de la Cluj nu a avut legătură cu vreo sancțiune disciplinară. Oficialul susține că Dinamo are reguli clare în privința deplasărilor, iar acestea sunt respectate de întregul lot. Mai mult, Nicolescu a dezvăluit că, în trecut, clubul avea chiar mai mulți agenți de pază care însoțeau echipa, în timp ce în prezent a rămas unul singur.

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„El a avut un meci mai slab la Cluj, nu a fost taxat pentru indisciplină. Cum să se ușchească în oraș? Noi vorbim cu cei din hotel, nu iese nimeni din hotel, e simplu. La recepție se știe dacă iese cineva sau nu. Cred că cineva a remarcat că avem un responsabil de ordine cu noi și a vrut să facă din asta un mare subiect. Noi, spre exemplu, aveam doi-trei agenți de pază care veneau cu mașina unde aveam deplasarea și stăteau cu noi. Așa era organizarea când am venit la Dinamo eu. Deci era mult mai multă pază înainte, acum suntem mai liniștiți, avem doar unul”, a încheiat Andrei Nicolescu, la FANATIK SUPERLIGA.